Congo-Kinshasa: Report des élections - "CACH" prend acte, Katumbi et Bemba mettent en garde !

Le mot d'ordre est donné ! Le "'Cap pour le Changement", chapeauté par le tandem Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, a levé l'équivoque, en prenant acte du report des élections, initialement prévues pour le dimanche 23 décembre 2018, comme inscrit, noir sur blanc, sur le calendrier électoral.

Ces joutes électorales ne se tiendront que le dimanche 30 décembre prochain, conformément à la dernière décision de la CENI, lue devant la presse locale et internationale depuis le jeudi 20 décembre dernier. Ainsi donc, il aurait fallu attendre 24 heures, pour connaître finalement la position de l'Opposition congolaise, tout particulièrement celui de "CACH", qui soutient la candidature de Félix Tshisekedi.

A en croire la Centrale électorale, ce léger retard est causé principalement par un problème logistique et technique, provoqué par l'incendie de l'entrepôt de la CENI, survenu à quelques jours des élections en RDC. Cet incendie a consumé quelques matériels électoraux, bouleversant, par la même occasion, le plan de la CENI. Faudrait-il rappeler que la déclaration d'ajournement du scrutin, a fait couler encre et salive dans l'opinion.

A l'instar du "Cap pour le Changement", Jean-Pierre Bemba et Moise Katumbi ont, quant eux, pris acte. Comme si cela ne suffisait-il pas, les deux hommes, hostiles à l'actuel régime, ont mis en garde Nangaa pour un autre éventuel report. A les en croire, la date du 30 décembre est dorénavant une date à ne plus franchir. Dans une vidéo publiée sur Twitter, les deux leaders de l'opposition ont une fois de plus appelé à voter pour Martin Fayulu.

En effet, au lendemain de l'annonce du report du scrutin présidentiel couplé aux législatives nationales et provinciales, les plateformes électorales de l'opposition congolaise n'ont pas tardé de réagir. «Les élections, c'est maintenant le 30 décembre. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une semaine. Nous, si nous faisons des troubles nous allons donner à notre adversaire l'occasion. Il va en profiter. Il déploie les militaires partout dans le pays pour nous tuer. Nous n'allons pas lui donner cette occasion. Nous disons que le 30 décembre, s'il n'y a pas élection, nous allons donner une consigne. Nous n'allons pas accepter que notre population continue de souffrir à cause des mêmes personnes», ont laissé entendre Bemba et Moïse Katumbi.

Pendant ce temps-là, "Cap pour le changement", coalition de l'opposition dirigée par Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, a également pris acte du report des élections tel qu'annoncé jeudi par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Toutefois, cette coalition compte poursuivre la campagne électorale jusqu'au 28 décembre 2018, ne voulant en aucun cas respecter la décision de Nangaa, mettant un terme à la campagne électorale depuis le vendredi 21 décembre 2018. A tout dire, CACH considère ce nouveau report comme une "ligne rouge" pour le président Joseph Kabila, qu'il accuse de vouloir se maintenir au pouvoir.