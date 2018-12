Congo-Brazzaville: Recherche forestière - L'IRF élargit ses études aux végétaux spécifiques

Les forestiers congolais devront insérer dans leurs programmes de recherche des nouvelles thématiques sur les tourbières, les mangroves, l'adaptation aux changements climatiques.

Les recommandations ont été adoptées, le 20 décembre à Brazzaville, lors du premier conseil scientifique de l'Institut national de la recherche forestière (IRF). Outre ces mesures, l'institut est appelé à multiplier des partenariats avec les initiatives émergentes et à renforcer les collaborations existantes.

En effet, la tourbière, l'objet des prochaines recherches, est une zone humide, un sol caractérisé par sa très forte teneur en matière organique. Elle est d'origine végétale et constitue un puits de carbone indispensable pour la survie des écosystèmes terrestres. Quant à la mangrove, elle constitue l'un des écosystèmes les plus productifs en biomasse de la planète, selon le Fonds mondial pour la nature.

Le calendrier de recherche de l'IRF sera donc chargé en 2019, avec la relance des projets liés aux fonds de recherche, fonds forestier et fonds vert, y compris le processus Redd+ qui vise à lutter contre le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre induites par la dégradation, la destruction et la fragmentation des forêts.

Le directeur général de l'IRF, le Dr Victor Kimpouni, a dû insister, au cours des travaux, sur les principales missions de sa structure. Il s'agit d'organiser, conduire et exécuter la recherche fondamentale et appliquée visant la promotion du développement forestier durable ; apporter son concours à la formation et par la recherche; publier les résultats des travaux de recherche et de concourir au développement des connaissances et des informations scientifiques...

Pour la petite histoire, l'IRF a été créé en 2012 par la loi n°23-2012 du 24 septembre de la même année, avec un statut d'établissement public administratif à caractère scientifique doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Présent en zone de recherche de Brazzaville, Pointe-Noire, Loudima, Oyo, Ouesso, l'IRF intervient dans la sylviculture et la dynamique forestière, l'amélioration génétique, la valorisation des produits non ligneux, la technologie du bois et l'économie, la sociologie rurale.