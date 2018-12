Cote d'Ivoire: Bingerville/Arbre de Noël - La fondation "Laurence Gazard" égaie 148 tout-petits

A l'orée de la célébration de la fête de la nativité prévue pour le 25 décembre prochain, la fondation Laurence Gazard a égayé des orphelins et les pensionnaires de l'école maternelle de la Sicogi1.

C'était ce vendredi 21 décembre au sein dudit établissement à Bingerville.

Ce sont 148 tout-petits âgés de trois à cinq ans qui ont reçu chacun un kit de friandises plus un jouet compatible avec leurs tranches d'âges respectives. Lucette Kessé secrétaire exécutive de cette structure œuvrant pour le soutien matériel et l'aide à la scolarisation et à l'éducation des jeunes orphelins et autres enfants en situation de précarité, a situé le cadre de la célébration. «En prélude à cette journée consacrée surtout aux enfants, il s'agit pour notre fondation d'offrir le sourire à ces tout-petits», a-t-elle déclaré.

Rappelons que la mission que s'est assignée cette organisation est principalement d'offrir aux orphelins admis en classe de sixième, le kit scolaire et une bourse annuelle de 36 mille francs Cfa, aidant ainsi ces démunis à aller le plus loin possible dans leur cursus scolaire. Et ce, en raison de l'arrêt dès le Cm2, du don de kits du ministère de tutelle aux élèves. Par ailleurs, elle n'a pas manqué d'exhorter les parents à mieux encadrer leurs progénitures afin de leur inculquer dès ce bas âge déjà, les vertus du travail et surtout du travail bien fait.

Cependant, devant les difficultés rencontrées ces temps-ci par cette structure œuvrant depuis 12 ans maintenant, la secrétaire exécutive a plaidé pour un soutien d'entreprises citoyennes, d'institutions et de personnes de bonnes volontés dans l'accomplissement de cette noble mission. En chœur et très heureux du geste effectué en leur faveur, ces adorables enfants ont, quant à eux, d'abord gratifié l'assistance d'un merveilleux chant de remerciement à l'endroit du donateur. Avant de prendre part à un concours de ballet supervisé par les enseignantes de l'établissement.