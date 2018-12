Cote d'Ivoire: Abidjan perle de lumières 2018 / La Première dame de Côte d'Ivoire, lors de la cérémonie d'illumination - « Symboliser la fierté et la cohésion nationale »

Le ministre gouverneur a, quant à lui, saisi l'occasion pour mettre en lumière la symbolique du sapin géant, tout en exprimant sa reconnaissance à la marraine de l'événement

Abidjan perle de lumières 2018 / La Première dame de Côte d'Ivoire, lors de la cérémonie d'illumination : « Symboliser la fierté et la cohésion nationale »

Il est 19 h 8 mn lorsque la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie, actionne l'interrupteur du magnifique et impressionnant sapin géant, monté à la place Jean-Paul 2, située entre la cathédrale saint Paul et le palais de justice du Plateau.

C'était, le vendredi 21 décembre 2018, en présence de plusieurs membres du gouvernement, du corps diplomatique accrédité en côte d'ivoire, de présidents d'institution et de nombreuses autorités traditionnelles.

A cette cérémonie hautement significative, la marraine de l'événement a tenu à exprimer sa joie de procéder, par ce geste symbolique, au lancement des festivités de fin d'année. « Depuis 8 ans, à la veille des fêtes de fin d'année, Abidjan revêt sa plus belle parure de lumière et affiche une image rayonnante à la face du monde. Grâce aux illuminations de Noël et du nouvel an, la magie des fêtes de fin d'année prend tout son sens sur les bords de la lagune ébrié».

Epousant le thème de cette édition à savoir « Réconciliation en couleur», elle a trouvé les mots justes pour faire le lien entre les couleurs du joyau à l'honneur et le désir de solidarité des ivoiriens : « En effet, les magnifiques lumières qui scintilleront durant les fêtes seront l'occasion pour les Ivoiriens de se réunir et de partager des moments merveilleux sans distinction d'origine, d'âge, de religion ou d'appartenance politique. Facteur de rassemblement et de cohésion sociale, Abidjan perle de lumières symbolise réellement l'esprit de Noël et le passage à la nouvelle année, avec tout ce que cela implique de renouveau et de bonne résolutions », a-t-elle dit, tout en souhaitant bonnes fêtes de fin d'année à tous les ivoiriens.

Le ministre gouverneur a, quant à lui, saisi l'occasion pour mettre en lumière la symbolique du sapin géant, tout en exprimant sa reconnaissance à la marraine de l'événement : « Votre présence à nos côtés nous rassure et donne de la noblesse à la fête de la lumière d'Abidjan ». Pour beugré mambé, cet imposant sapin paré aux couleurs du drapeau ivoirien n'est autre que la matérialisation de l'esprit de cohésion et du vivre ensemble : « Le sapin est monté sous la forme conique, au- dessus duquel se trouve un point. En dessous se trouve un grand cercle au centre duquel vous avez un autre point vers lequel convergent plusieurs rayons. Le symbolisme des rayons renvoie au fait que les hommes d'origines diverses sont nombreux sur la terre et apportent, chacun, sa spécificité vers le centre. Tout comme les rayons du centre, les hommes sont unis en Dieu. Et nous n'avons d'autre choix que d'être ensemble pour vivre dans l'harmonie. Et plus nous ouvrons nos cœurs aux autres, plus nous sommes artisans de la solidarité ».

Tout en insistant sur la présentation technique de l'œuvre, Dao Mamadou, administrateur général de Apoteoz, est revenu sur le choix des couleurs du drapeau ivoirien. « L'orange rappelle la couleur de la terre de nos savanes du nord et du centre. C'est une couleur qui insuffle, partout où elle passe, une dose de bonne humeur. Le blanc symbolise l'espérance dans l'union et la paix. Il suggère la pureté et la perfection. Le vert rappelle la couleur de nos forêts du sud, de la nature et de la fécondité, ainsi que la certitude d'un avenir radieux ».

Il n'a pas manqué de rappeler les différents artères d'Abidjan qui seront, au cours de cette édition, parées aux couleurs d'Abidjan perle de lumières, pour un rendez-vous féérique.