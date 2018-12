Madagascar: MRHP - Paniers bien garnis pour le personnel

Remise de packs de fin d'année au MRHP par le ministre Augustin Andriamananoro.

Comme tous les autres départements, le Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche (MRHP) a marqué les fêtes de fin d'année hier, avec la distribution de vivres et de paniers garnis à tout le personnel.

La remise officielle a été menée par le ministre Augustin Andriamananoro dans l'enceinte du Ministère à Ampandrianomby. Chaque personnel du Ministère, fonctionnaires ou agents non encadrés de l'Etat, a reçu un sac de riz blanc, une oie, de l'huile, des pâtes, des sardines, des bonbons et des chocolats. Les agents du Ministère répartis au niveau des 22 Directions Régionales et de toutes les Circonscription Régionales n'ont pas été en reste.

Ils ont obtenu des vivres, mais dans l'équivalence en numéraire, selon les explications. Dans son allocution, le ministre a d'ores et déjà adressé ses vœux de santé et de bonheur à tout un chacun et surtout à l'endroit du Peuple malgache pour la nouvelle année 2019. Le président des œuvres sociales du Ministère, Haja Rakotoson, n'a pas tari d'éloges à l'endroit du Ministre. Il a adressé les appréciations du personnel qui a bénéficié de ces vivres.