Tunisie: Sur des charbons ardents

Cependant, la mise au vert du groupe clubiste se déroule sereinement. Le contingent de joueurs et les encadreurs du club de Bab Jedid se préparent dans des conditions optimales. Ce faisant, sur place, la FTF veille au grain d'autant plus que les dirigeants clubistes ont pris connaissance des derniers événements enregistrés au Soudan depuis quelque temps déjà. Volet préparatifs du match, les autorités sécuritaires soudanaises craignent que certains éléments perturbateurs n'entachent le bon déroulement du choc Al Hilal-CA à l'intérieur et à l'extérieur du stade.

Pas d'entrée gratuite !

Toujours volet avant-match Al Hilal-CA, les autorités auraient décliné la demande des dirigeants du club soudanais de faire bénéficier le public de la gratuité de l'entrée au stade. Certes, Al Hilal voulait s'assurer une présence record en vue de booster le onze soudanais face au CA. Mais, en raison des risques sécuritaires sur place et de certaines provocations signalées sur les réseaux sociaux de la part de fans soudanais de type ultra, la raison a fini par l'emporter.

Suspendu à la décision du TAS

Le retour éventuel de Saber Khélifa au CA alimente actuellement les discussions des puristes. En effet, il ne s'agit plus de spéculations puisque le joueur a personnellement émis le vœu de réintégrer l'écurie clubiste. Parti au Koweït du côté de l'équipe d'Al Koweït, Khélifa a inscrit dix buts en championnat et a laissé les meilleures impressions. C'est donc pour des raisons personnelles que «Sabergoal» s'apprête à plier bagage et retrouver le Parc A. Il faudra toutefois attendre la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui devrait trancher dans l'affaire relative à l'interdiction de recrutement prononcée contre le Club Africain. Après avoir bouclé le dossier Ruud Krol, le CA espère une décision favorable qui lui permettrait de se renforcer à terme.

Nader Ghandri de retour au CA ?

Ghandri pourrait retrouver le CA cet hiver en cas d'offre correcte de la part du club de Bab Jedid. Natif de 1995 à Aubervilliers, Ghandri, pivot de son état, a récemment décidé de mettre fin à son aventure avec Westerlo. Il aurait dans la foulée reçu une offre du Stade Gabésien qu'il a déclinée.

Quid de Mustapha Fathi ?

L'information n'est pas passée sans laisser des échos. Le CA souhaite recruter le joueur d'Ezzamalek Mustapha Fathi. La direction du Club Africain a ainsi envoyé une missive aux Cairotes d'Ezzamalek pour sonder les conditions d'un éventuel recrutement de l'attaquant égyptien.

Natif de 1994, ce joueur est encore sous contrat jusqu'en 2023.