Tunisie: Un nouveau dispositif pour accompagner les élus municipaux

L'objectif est justement de s'inspirer de ces expériences réussies pour mettre en place un plan d'action destiné à améliorer la compétitivité des villes tunisiennes. A cette occasion, M. Michel Thiolière, ancien maire de Saint- Etienne, a indiqué que les municipalités tunisiennes partagent les mêmes problèmes et difficultés que ceux en France, soulignant l'importance d'élaborer un plan de travail spécifique à chaque municipalité en vue de soutenir le conseil municipal à décider des solutions capables de promouvoir la compétitivité de sa commune.

Dans le même esprit, M.Hatem Mliki, expert dans la gouvernance et le développement local, a fait remarquer que les municipalités ont un rôle économique et de développement important à jouer dans la mesure où elles sont amenées à régler les problèmes qui relèvent de leur ressort, particulièrement ceux ayant trait à l'administration. Quant à Mme Wiem Ben Mustapha, experte au sein de la Fnvt, elle pense qu'il est nécessaire de former les acteurs municipaux afin d'améliorer le rendement municipal. Ce premier «Lab' Baladiya» a vu également d'autres intervenants se relayer les deux jours pour parler des horizons qu'offre Dunkerque et des opportunités existantes dans les territoires des municipalités de la Région du Nord du pays. On a prôné la recherche de la meilleure politique susceptible de doter les municipalités d'une capacité à attirer les investisseurs.

Par ailleurs, une délégation du projet «Lab' Baladiya» a effectué une visite au Pôle de Compétitivité de Bizerte au cours de laquelle les questions n'ont pas manqué de fuser : «Comment dynamiser l'attractivité d'un territoire? Quelle politique pour l'attractivité des territoires tunisiens ?», etc. Le dernier jour a été consacré à la présentation d'une sorte de feuille de route qui permettra de consolider le pouvoir d'attractivité des municipalités ainsi que les outils à mettre en œuvre pour une coopération tuniso-française efficace. Le «Lab' Baladiya» est finalement un dispositif qui intervient notamment pour répondre aux besoins d'accompagnement des collectivités tunisiennes (élus et agents municipaux) dans leurs expériences de la décentralisation et de la gouvernance municipale, en collaboration avec leurs collègues français. Ce fut un peu technique, mais utile pour les principaux concernés !

A l'issue des travaux, il a été signé une lettre d'intention de coopération, entre la ville de la Seyne-sue-Mer et la municipalité de Bizerte, dans les domaines de développement des infrastructures d'adduction d'eau, la préservation du patrimoine, la jeunesse, la culture et le sport, le développement économique et le renforcement des acteurs locaux. Celle-ci aboutira à très court terme à une convention de collaboration.