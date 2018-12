Tunisie: Trente artistes au rendez-vous

«Ce symposium international constitue un moyen de promotion de l'image de la Tunisie en tant que destination de création, d'inspiration et de créativité. Cette manifestation est une expérience qui, depuis vingt ans, trouve ses origines dans l'art plastique dans le but de s'ouvrir sur un nouveau dialogue visuel entre artistes qui, habituellement, travaillent dans un cadre individuel», a souligné Rim Ayari, qui a dénoncé l'indifférence des ministères de la Culture et du Tourisme à l'égard de ce grand rendez-vous des artistes venus du monde entier.

Une trentaine d'artistes dont vingt tunisiens, peintres, graveurs et sculpteurs participent à ces ateliers qui se veulent un véritable lieu de création mais aussi un espace de connaissance et d'échange entre artistes venant de différentes cultures tels que l'Irakien Salem Dabbagh et l'Italien Paolo Sissil, ainsi que d'autres venant des Etats-Unis, de Pologne, Chine, Espagne, Bulgarie, Roumanie, France, Corée du Nord, Palestine, Jordanie, Liban, Bahrein, Qatar, Egypte, Maroc, Koweït, Belgique et Algérie.

«Nous allons organiser une foire pour les œuvres de nos artistes. Nous tenons aussi à créer un musée comme ce fut lors de la dernière édition à Dar Sébastien à Hammamet.

Hommage à Nja Mahdaoui

Le Plasticien du signe, comme il se définit lui-même, sera honoré au cours de ce symposium le mercredi 6 mars 2019.

Les œuvres des 30 artistes sont installées dans un établissement hôtelier et cela constitue une démarche innovante initiée par cet établissement (Les Orangers), l'un des opérateurs historiques dans le domaine du tourisme tunisien.