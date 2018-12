Cote d'Ivoire: Bordeaux - Yann Karamoh semble vouloir rester en Gironde

Prêté avec option d'achat par l'Inter Milan aux Girondins de Bordeaux l'été dernier, Yann Karamoh (20 ans) a déjà convaincu la direction bordelaise. Auteur de deux réalisations et deux passes décisives, l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen réussit un beau début de saison. Les Girondins souhaiteraient lever l'option d'achat de Karamoh.

Le natif d'Abidjan ne veut pas se projeter, mais les Marine et Blanc ont visiblement leurs chances. « Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué et j'en avais besoin, a expliqué le Bleuet en conférence de presse. Je pense que cela aurait été pareil dans n'importe quel championnat. Oui, j'y étais la semaine dernière (ndlr : en Lombardie). Personnellement, je n'ai pas de contacts avec eux (les Nerazzurri de Luciano Spalletti), c'est plus mes parents qui en ont. Ils regardent ce que je fais, c'est normal. Ils ont un joueur qui est prêté, ils veulent voir ce que je fais sur le terrain. »

Les Girondins auraient proposé 15 millions d'euros à l'Inter pour conserver le natif d'Abidjan. Mais l'Inter aurait refusé dans un premier temps les avances bordelaises. Alors que les dirigeants intéristes suivent de près son évolution, Yann Karamoh sait pertinemment que le dernier mot ne lui reviendra pas, et il n'est pas question d'aller plus vite que la musique.

« Pour l'instant, je suis très bien ici, on verra l'année prochaine, poursuit celui qui était aussi courtisé par Saint-Etienne l'été dernier. J'appartiens toujours à Caen, il faut le souligner. L'Inter doit me racheter à la fin de la saison et on verra après. »