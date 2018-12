Madagascar: Fête de fin d'année - Jouez avec « Coca-Cola Collector »

Vivez le moment Coca-Cola !

« Coca-cola ouvre du bonheur ! » Cela, presque le monde entier le sait, et pour la boisson, la fête s'étend jusqu'au mois de février. En cette période de grande chaleur, la fraîcheur de Coca Cola s'apparente avec la bonne humeur à l'effigie des fêtes de Noël et du Nouvel An. Oui, dès à présent, les bouteilles « Collector » viennent booster l'ambiance en souhaitant d'ores et déjà de belles fêtes en rapprochant les consommateurs locaux en s'adressant particulièrement à ces derniers à travers les messages comme « Tratry ny taona 2019 », « Feno fifaliana 2019 » et « Tongasoa 2019».

Plusieurs animations sont programmées autour de la campagne du jeu « Lalao Coca-Cola Collector » sur la page Facebook Star Madagascar. Pour y participer, les consommateurs sont sollicités à poster une photo de groupe en mettant en avant les trois bouteilles « Coca-Cola Collector » avec les trois différentes étiquettes. Du 27 janvier au 14 février, trois tirages au sort verront trois gagnants pouvant bénéficier d'une fête organisée par Coca-Cola.

La marque prendra en charge toute la réalisation de ces trois fêtes, comprenant le choix du lieu, la collation pour une bonne cinquantaine de convives, les animations et les artistes qui mettront l'ambiance. Outre le jeu organisé sur Facebook, Un « roadshow », des animations dans les grandes et moyennes surfaces, dans les fast-foods et les « food-court » permettent de faire gagner des goodies durant toute la campagne. Jusqu'au 28 février, les adeptes de la boisson gazeuse pourront savourer de moments inoubliables dans ce dynamisme des fêtes de fin d'année. Comme quoi, avec Coca-Cola, savourez le moment !