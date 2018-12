Tunisie: La ruée sur nos produits trop compensés

Il est clair que la perméabilité de nos frontières, qui est spécialement en cause, a, de plus en plus, laissé passer argent sale, armes et drogues de plus en plus dures. Ce qui a transformé les rapports de force au niveau de la douane, notamment avec la Libye mais aussi vers d'autres pays africains et même en direction de l'Europe.

La dégringolade du dinar

Mais la trop forte dévaluation du dinar va potentialiser davantage le mouvement des transactions «informelles» dans le sens des exportations, lorsque le troc ne s'en mêle pas. Car un dinar en rapide mouvement vers le tiers de sa valeur contre l'euro et le dollar va doter tant de produits compensés chez nous d'une attractivité artificielle qui invitera vite irrésistiblement à suivre les chemins mal fréquentés mais ô combien juteux de la contrebande.

Le lait, par exemple, qui est maintenu à des niveaux de prix presque inférieurs au coût de revient, prend l'allure d'une marchandise bradée, de même que les médicaments importés dont les prix d'achat se sont envolés mais sont ramenés «à la raison» par ladite «auto-compensation» qu'a pratiquée la Pharmacie centrale de Tunisie, importateur unique, pour garder les médicaments à la portée de nos petites bourses.

Le lait comme les médicaments

L'exemple de l'insuline ordinaire est édifiant, puisqu'elle est vendue au public tunisien au dixième de son prix international. Comment pourrait-on, dans ces conditions, empêcher les touristes d'en faire provision. Ceux de nos voisins, bien sûr, mais aussi désormais des Européens qui savent faire les bons comptes et dont certains recourent même aux containers.

Pensez un peu à tous nos produits dont l'Etat compense généreusement les prix, vous comprendrez que la Tunisie est devenue le «souk libya» de tous les exportateurs hors-circuits légaux, avec des marges bénéficiaires plus attractives que celles qu'offrent les produits turcs et même chinois.

Où sont les devises ?

La Tunisie serait ainsi devenue un «grand» pays exportateur, soit. Mais où sont les devises ? Car la Tunisie, n'ayant pas trop de ressources propres, doit compter ses devises pour pouvoir s'aprovisionner en mille et un produits essentiels, sans compter tous les intrants qu'exige son industrie.

L'ancien gouverneur de la Banque centrale a fini par le glisser à l'oreille de journalistes attentifs, on ne voit pas entrer les devises du tourisme. La boutade pourrait être étendue à d'autres secteurs et spécialement au secteur informel. Mais d'abord, ne faudrait-il pas éliminer les causes structurelles de notre déficit en devises : les prix trop bas sur notre marché et le déficit commercial des échanges officiels. Et les prix trop bas sont clairement dus à l'omniprésence de la compensation. Conçue pour protéger le pouvoir d'achat, elle est en train de détruire complètement le marché national et de faire fuir tout notre potentiel.