Madagascar: Mission d'observation électorale de l'UE - Deuxième tour « sans incident majeur »

Elle a ainsi constaté que les citoyens malgaches, moins mobilisés qu'au premier tour, ont voté dans une atmosphère pacifique lors d'un scrutin bien maîtrisé et transparent pour départager les deux anciens présidents et consolider le processus démocratique de leur pays. Comme au premier tour de l'élection présidentielle, le second tour du 19 décembre opposant les candidats Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur. Elle a n'a pas manqué également de lancer un appel à l'endroit des deux candidats d'accueillir les résultats dans le calme et l'apaisement.

Contraste. Toutefois, la mission a tenu à souligner qu'elle a été encore témoin, de rares cas d'électeurs autorisé à voter sans fournir les bons justificatifs tout en étant inscrits sur les listes, et de listes électorales non distribuées dans les bureaux de vote destinataires. La MOE informe qu'à la veille du scrutin, elle a reçu diverses allégations des candidats s'accusant mutuellement de « fraudes ». Ces allégations se sont multipliées jusqu'au soir du scrutin et ont marqué un contraste flagrant avec le comportement responsable des forces de sécurité et des citoyens malgaches. Le même soir, les deux candidats ont déclaré être convaincus de leur victoire.

Alliances. Toujours dans leur analyse du processus électoral, la MOE de mentionner que les candidats recalés du premier tour sont sortis de leur silence à l'approche de la campagne électorale pour se positionner pour le second tour avec des réunions d'alliances et des ateliers d'amélioration de la stratégie de campagne électorale. Le candidat Hery Rajaonarimampianina a choisi de ne soutenir aucun des deux candidats. Le collectif des candidats s'est scindé en trois groupes, les adeptes de la politique du « ni... ni » optant pour la neutralité et ne donnant aucun consigne de vote à leurs partisans. Ceux soutenant Andry Rajoelina et les plus nombreux se ralliant au candidat Marc Ravalomanana. Force est cependant de constater que cette déclaration préliminaire n'est pas partagée par certains nombre d'observateurs qui voient que cela ne correspond pas à la réalité.