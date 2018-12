Tunisie: Le ras-le-bol des consommateurs !

Une visite express et inopinée qui n'a pas manqué de faire réagir certains citoyens fatigués de constater la sourde oreille du gouvernement face à la cherté de la vie.

Ils en ont profité pour exprimer leur dépit avec une pointe d'amertume perceptible sur leurs visages : «Le matin, il n'y avait pas d'œufs!». Les œufs sont commercialisés à 840 millimes dans ce marché comme l'ont exigé les ministres du Commerce et de l'Agriculture qui n'étaient pas présents. Ecoulée à vingt dinars le kilo, la viande bovine soulève des suspicions, suscitant certains remous au sein des consommateurs. Une dame d'âge mûr qui transite par le marché pour retourner à son domicile fait la moue avec une grise mine : «Je n'achète pas la viande d'ici car je doute de son origine. Son prix est déjà élevé». Pour attirer l'attention d'éventuels clients, un vendeur de fruits et de légumes commence à crier à tue-tête, égrenant l'un après l'autre les prix de ses produits exposés sur ses étals. Le prix du kilo des tomates varie entre 660 millimes et un dinar. Les pommes de terre sont écoulées à 1,600dt le kilo et les poivrons verts à 2dt ce qui n'est pas donné pour les bourses moyennes. Quant aux poissons, ils trouvent rarement preneurs. La vente du poulet vivant y est interdite selon un responsable du gouvernorat.

Un centre sera annexé au marché

D'après M. Bahri, un nouveau projet a été implémenté dans l'arrondissement de Bab Souika avec l'aménagement d'un bureau pour la Police environnementale. Les agents de cette police ont d'ailleurs effectué une ronde avec l'équipe de contrôle des prix. Cela pour s'enquérir des tâches et des missions qui leur seront confiées au sein du marché en matière d'hygiène et de propreté. «Le but est de préserver l'intérêt du consommateur et le pouvoir d'achat qui s'amenuise au fil des ans». M.Bahri termine par un appel à plus de responsabilité et de participation dans les actions de contrôle, chacun à son niveau afin d'améliorer la situation générale dans les marchés de fruits et légumes.