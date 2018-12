Congo-Brazzaville: Nouvelles technologies - lancement à Bruxelles de la solution numérique « Wicotiz »

La solution web, créée par le Belge Philippe Bernard et le Belge d'origine congolaise,Marcel Golfa, a été officiellement présentée le 19 décembre mais elle est déjà produite et commercialisée depuis décembre 2017 par la SPRL Golphi.

Wicotiz est une solution Web qui regroupe en un seul outil les fonctionnalités d'un réseau social et d'un moyen de paiement, de collecte ou de transfert d'argent via une carte prépayée MasterCard. C'est donc une application pour smartphones et tablettes qui permet de transférer de l'argent à ses proches et aussi un un réseau social sécurisé, équipé de moyens de communication et de paiement permettant d'échanger des SMS, de chatter et de rester en contact avec les amis et la famille.

La plate-forme Wicotiz permet également de planifier, d'organiser et de gérer des projets et des événements, y compris sous leur aspect financier (financement, constitution de cagnotte, gestion de tontine, etc.). Le projet, explique-t-on, est né de l'observation des besoins de la diaspora, essentiellement celle d'origine africaine vivant en Belgique ou partout en Europe dans l'espace unique de payement ou zone Sepa (Single euro payments area).

La Mastercard Wicotiz

Wicotiz propose une carte Mastercard prépayée, avec une carte principale, qui coûte trente euros par an, permettant d'effecteur des transferts. A cet effet, l'application offre la possibilité d'obtenir une carte secondaire, à remettre à la personne de son choix afin de pouvoir lui transférer de l'argent gratuitement depuis la carte principale. Chaque client peut commander jusqu'à quatre cartes.

La carte Wicotiz peut être rechargée gratuitement par transfert bancaire ou en temps réel par carte de débit ou crédit et bientôt par « voucher ». Elle permet les paiements sur le web et auprès de tous les commerçants affiliés au réseau MasterCard partout dans le monde, les retraits d'argent en monnaie locale sur tous les distributeurs de billets (ATM) du même réseau et, comme expliqué plus haut, les transferts d'argent gratuits et instantanés vers une autre carte Wicotiz attribuée à un autre proche se trouvant à l'étranger ou à un membre de la famille dans le pays d'origine.

La carte Wicotiz est associée à un numéro de compte IBAN unique. Bien plus , elle permet aussi de bénéficier d'une multitude d'avantages et de ristourne en Belgique ainsi qu'à l'étranger auprès des partenaires de Wicotiz. Pour l'instant, les transferts de fonds ne se font que dans un sens, à savoir de la carte principale, se trouvant dans l'espace Sepa, vers une autre carte à l'étranger. La recharge se fait via carte de débit vers carte de crédit dans l'espace MyWicotiz ; l'application mobile ; virement bancaire et ransfert entre carte Wicotiz et carte Wicotiz. Le chargement par virement bancaire et le transfert entre cartes Wicotiz sont gratuits.

La carte Wicotiz MasterCard est accessible à tout le monde, dans les six jours ouvrés, après avoir effectué la demande. Elle peut être utilisée dans deux cent dix pays dans le monde.