Cote d'Ivoire: Incendie mairie du Plateau - Ce sont des drogués qui peuvent (Séa Honoré cité comme commanditaire)

Dans son édition du 21 décembre 2018, le quotidien le Nouveau Réveil a fait une révélation au sujet de l'enquête concernant l'incendie qui a ravagé dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 décembre 2018 l'un des services de la Marie du Plateau.

Selon le confrère, le suspect N°1 de l'incendie a été arrêté la police. Il s'appelle Flavien Niondé, dit le Nouveau Réveil, qui ajoute qu'il aurait cité comme instigateurs Didier Djoro, un proche de Fabrice Sawégnon, Jaques Yapi, le maire intérimaire sortant, et le Vice-gouverneur, Séa Honoré. Nous avons joint dans la soirée du 21 décembre 2018, Séa Honoré.

« Ce sont des drogués qui peuvent tenir de telles affirmations. Il n'y a que des drogués qui peuvent dire ce genre de choses. Moi qui vous parle, je suis vice-gouverneur du District d'Abidjan. C'est-à-dire que je suis chargé de la sécurité des biens et des personnes du District, et le District comprend 13 communes. Quelqu'un qui a une telle charge ne peut pas s'amuser à commanditer l'incendie d'une mairie. Et puis dans quel but ? Que vais-je rechercher ? Je cherche quoi à le faire ? Qu'est ce que je n'ai pas eu ? Vous-même, lorsque vous analysez cela, qu'est-ce que je n'ai pas eu ? Qu'est-ce que je recherche en faisant cela ? Ça va me donner quoi ? Moi-même, je ne suis pas candidat à la mairie. Je vais donc rechercher quoi à mettre le feu au service des archives. Moi qui vous parle, j'ai travaillé à la mairie, donc je connais la valeur des archives. Celui qui a fait cela est un criminel. Il est passible de la peine de mort, s'il le faut. Je ne peux donc pas me retrouver dans ce genre de chose. Et puis le "Nouveau Réveil" qui a écrit cela ménage Bédié, alors que le Président Bédié, j'ai été son collègue pendant 5 ans. Est-ce que vous voyez ?

Le Président Bédié était député avant de devenir président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, la première fois qu'il est devenu Président de l'Assemblée nationale, il n'a pas été élu. Il est devenu Président de l'Assemblée nationale par décret. Donc autant ils managent Bédié, qu'ils en fassent autant pour moi. Ils ne peuvent pas écrire n'importe quoi sur moi. Ce qui est sûr, je vais les traduire en Justice. J'ai déjà contacté mes avocats. En plus, les auteurs de ces écrits mettent l'article au conditionnel. S'ils sont sûrs des faits, pourquoi ils mettent au conditionnel ?

Et puis quand même, ils peuvent m'appeler, comme vous le faites présentement. Quel intérêt j'ai, moi, à aller mettre le feu à la mairie. J'ai quel intérêt ? Je recherche quoi ? Moi qui suis vice-gouverneur du District autonome d'Abidjan, que vais-je rechercher en faisant cela ? Et puis même si je n'étais pas vice-gouverneur du District autonome d'Abidjan, je ne pouvais pas m'adonner à de telles pratiques. Le Plateau est une commune qui m'a tout donné : j'ai été président des Jeunes du Plateau. J'ai été président des cadres du plateau. J'ai été grand conseiller de la ville d'Abidjan où je représentais le Plateau. J'ai été député et adjoint au maire au Plateau.

Qu'est-ce que je n'ai donc pas eu au Plateau pour aller commanditer un incendie au Plateau. Jamais je ne le ferais. Mais ceux qui ont écrit cet article vont répondre devant le tribunal. Ce qui est sûr, mes avocats ont été saisis, et ils vont répondre de leur acte devant le Tribunal », a dit le vice-gouverneur du District d'Abidjan, qui était également membre du staff du candidat Fabrice Sawégnon, lors des municipales du 13 octobre 2018, au Plateau.