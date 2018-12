Tunisie: Un avenir prometteur

Ce secteur a été consolidé par les cultures géothermiques au Sud depuis les années quatre-vingt, ce qui a permis d'augmenter les quantités d'eau d'irrigation et le développement des oasis. Mieux encore, malgré les difficultés de production des légumes destinés à l'exportation en recourant aux cultures sous serre de température froide -- vu les conditions climatiques défavorables --, il a été possible d'approvisionner le marché local en légumes tout au long de l'année. A noter que les cultures sous serre chauffées au Sud tunisien contribuent à la promotion des exportations.

La relance du secteur

Par ailleurs, le ministre a indiqué que la superficie totale des cultures sous serre non chauffées pour la campagne 2016/2017 s'élève à près de 1.637 hectares. Le gouvernorat de Monastir occupe la première place avec une superficie de près de 547 ha, suivi par les gouvernorats de Sidi Bouzid, Sfax et Mahdia. La production totale au cours de la campagne 2016/2017 a atteint près de 144.357 tonnes. S'agissant des cultures géothermiques, qui ont démarré au cours de la campagne 1985-1986 sur une superficie d'un seul hectare dans la région de Kébili, elles ont connu un développement considérable dans le Sud tunisien à la faveur de l'initiative du ministère de l'Agriculture visant à exploiter les eaux géothermiques dans la production des légumes sous serre.

Ainsi, plusieurs projets ont été lancés, ce qui a permis à la Tunisie de se positionner parmi les premiers pays sur la liste des pays utilisant les eaux géothermiques pour la production des légumes sous serre. Malgré le démarrage rapide de l'expérience dans le Sud, le secteur des cultures géothermiques a connu une stagnation à partir de 1994.

La relance du secteur a été enregistrée à partir de la campagne 1998-1999 pour atteindre, actuellement, près de 250 ha répartis à travers les gouvernerats, soit près de 140 ha dans le gouvernorat de Gabès, 85 ha dans la région de Kébili et 25 ha dans celle de Tozeur. La production est estimée à près de 30.000 tonnes, dont 82% dans la région de Gabès.

Un développement remarquable

Pour ce qui est des quantités exportées, le ministre a indiqué qu'elles concernent essentiellement les tomates qui sont monopolisées par les grands projets dans le gouvernorat de Gabès. Ce produit a connu, au cours des dernières années, un développement remarquable, dans la mesure où il a atteint au cours de la dernière campagne 15.000 tonnes.

L'orateur a souligné l'importance du secteur des cultures sous serre et son rôle catalyseur dans le développement économique et social. Il permet, en outre, d'approvisionner le marché local en légumes tout au long de l'année, tout en drainant les devises et faisant travailler une main-d'œuvre nombreuse. D'où la nécessité de fournir l'appui nécessaire à ce secteur en vue de surmonter les difficultés, notamment celles qui concernent le traitement. Il s'agit de mener des campagnes pour lutter contre certains fléaux et maladies virales.

Le ministère assure, d'autre part, la préservation et la mobilisation des ressources hydriques à travers la maintenance des ouvrages et le forage de puits pour développer le secteur qui dispose encore de potentialités à exploiter à travers la création de projets dans les régions, ce qui permettra de générer de nouveaux postes d'emploi. Enfin, le ministère a démarré en 2017 l'élaboration d'une étude prospective à l'horizon 2030 relative à ce secteur. Elle a regroupé plusieurs spécialistes sous l'égide de la Direction générale de la production agricole. Cette étude fera l'objet d'un suivi de la part du ministère en vue d'atteindre les objectifs fixés et de permettre aux régions concernées de développer et de diversifier leur base économique, en créant de nouveaux postes d'emploi.