Afrique de l'Ouest: 54ème Sommet de la CEDEAO - Les leaders ouest-africains ont examiné, ce samedi, une série de rapports relatifs à la situation politique de la sous-région

La cérémonie d'ouverture de ce sommet a été marquée par le mot de bienvenue du chef de l'Etat nigérian et président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao, Muhammadu Buhari, suivi des allocutions du président de la Commission de l'organisation régionale, Jean-Claude Kassi Brou, et du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Dr Mohamed Ibn Chambas.

Cette rencontre a permis aux leaders ouest-africains d'examiner une série de rapports relatifs à la situation politique aussi bien en Guinée-Bissau, au Togo que dans la région, à la Task force présidentielle sur le Schéma de libéralisation des échanges commerciaux de l'organisation régionale, à la monnaie unique communautaire et aux infrastructures.

Ils ont également eu à apprécier le rapport final de la 41ème réunion ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité, celui de la 81ème session ordinaire du Conseil des ministres de la Cedeao, et le rapport annuel 2018 du président de la Commission de la Cedeao.

Ces différents documents ont été présentés lors d'une session à huis clos intégral, c'est-à-dire réservée uniquement aux chefs d'Etat et de gouvernement.

La signature des actes et décisions de la Communauté notamment l'accession du Cabo Verde au programme du corridor Praia-Dakar-Abidjan avec l'introduction du volet maritime ; la lecture, tant de la Déclaration politique sur la position commune de la Cedeao sur le retour des biens culturels en Afrique que du communiqué final ; la conférence de presse ; tout comme le choix de la date et du lieu du 55ème sommet ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao ont été d'autres temps forts de la rencontre d'Abuja.

A noter qu'une table ronde sur l'interconnexion énergétique pour le développement durable en Afrique s'est tenu en marge de ce sommet.