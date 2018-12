Congo-Brazzaville: Jeux mondiaux militaires 2019 - Le Congo représentera l'Afrique au basketball

En qualité de champions d'Afrique en titre de la discipline, les Lions sport du Congo défendront le continent à la compétition internationale du sport militaire prévue l'année prochaine, en Chine.

Représenter l'Afrique à la septième édition des Jeux mondiaux militaires est un grand défi à relever pour les Lions Sports du Congo. Après avoir bénéficié de la reconnaissance de l'Etat pour le titre continental conquis cette année à domicile, l'équipe nationale militaire de basketball doit se remettre au travail pour mieux préparer l'échéance mondiale qui se disputera en Chine. Séminaires sur le règlement qui subit parfois des modifications, stages de préparation pour la mise en jambes, matchs amicaux visant évaluer le niveau technique et des réglages à faire doivent déjà être au programme. Tout ceci nécessite suffisamment du temps de préparation et des moyens, l'improvisation n'ayant pas sa place.

Au total, cent trente-huit pays membres du Conseil international du sport militaire, dont le Congo, sont attendus en terre chinoise pour cette compétition. Par rapport au nombre de participants, il ne sera pas facile pour les Lions Sport de sortir la tête de l'eau sans préparation conséquente. Il ne sera pas impossible non plus qu'ils fassent remarquer leur présence en mouillant le maillot. Par ailleurs, vingt-sept disciplines sportives sont retenues, entre autres, la boxe, le tir à l'arc, le badminton, le cyclisme, le football, le judo, la natation, le volleyball et le beach-volley, le tennis de table, le taekwondo, l'athlétisme, la gymnastique masculine, le triathlon. Puisqu'il s'agit des Jeux mondiaux militaires, le parachutisme figure au nombre des disciplines au programme.

A dire vrai, c'est uniquement au basketball que le Congo pourra représenter véritablement le continent mais ce n'est pas dans cette discipline seulement que le pays engagera des compétiteurs. En boxe notamment, les Congolais Rodrigue Ngalebaye et Laury Yannick Pembouabeka ont respectivement remporté la médaille d'argent et de bronze aux Championnats d'Afrique du sport militaire disputé en novembre dernier, en Algérie.

En rappel, l'emblème de ces Jeux mondiaux militaires est appelé " Lien de paix et d'amitié". Il est composé d'une colombe de paix, concept de développement pacifique de la Chine. Autant dire que ce grand rendez-vous sportif entre les frères d'armes permettra de consolider les liens d'amitié et de coopération, de réaliser les promesses de paix et de sécurité entre les armées de l'ensemble des pays membres du Conseil international du sport militaire. Et, dans la conjugaison des efforts de paix et de sécurité à travers le sport, vecteur d'union, le Congo ne sera pas sur le banc de touche.