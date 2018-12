Cote d'Ivoire: Nuit ivoirienne du 7e ART en avril 2019 à Abidjan - Patricia Kalou explique ce qui est prévu

La première édition de la Nuit ivoirienne du 7 e art (NISA) se tiendra le 27 avril 2019, selon les propos tenus par Patricia Kalou l'initiatrice de l'évènement, Présidente de la Conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, lors du lancement le jeudi 20 décembre 2018, à Abidjan-Plateau.

Koffi Toubgo conseiller de Bandaman Maurice ministre de la Culture et de la Francophonie a dit au nom du ministre : « Cette organisation a plusieurs objectifs parmi lesquels nous soulignons l'organisation rationnelle du secteur de l'audiovisuel et du cinéma et surtout la promotion des productions africaines en général et en particulier ceux de la Côte d'Ivoire pour leur positionnement sur l'échiquier international en mobilisant des moyens et ressources appropriées. Ce sont des actions qui répondent à l'adhésion du ministère de la culture et de la francophonie ».

Patricia Kalou,initiatrice de la NISA a fait savoir que la Nuit ivoirienne du 7e art est une plateforme qui réunit la majorité des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma.

« La NISA est une soirée de distinction des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Sont concernés par la Nuit ivoirienne du 7e art, les films de long et court métrage cinéma, les séries télévisées, les documentaires, les films d'école produits. Les films en compétition doivent être de nationalité ivoirienne et doivent avoir été diffusés en salle de cinéma, ou avoir fait l'objet d'une sélection dans un festival, ou avoir été diffusé à la télévision.

Les catégories en compéittion pour cette édition sont : les catégories professionnelles (meilleur réalisateur, meilleure interprétation masculine et féminine, meilleur scenario original, meilleur montage, meilleur film d'animation, documentaire et fiction série TV). Les catégories spéciales (meilleure court métrage documentaire école, meilleur court métrage école, prix du public. Le prix NISA d'or qui sera décerné le 27 avril 2019, sera le prix attribué au meilleur long métrage qui rassemble toutes les qualités techniques », a-t-elle expliqué.