Congo-Brazzaville: Produits pétroliers - Le calvaire des provinces

La disparité criante des prix entre Kinshasa et le reste de la République démocratique du Congo (RDC) suffit à montrer les difficultés de distribution du carburant dans l'arrière-pays. Pourtant, le projet du ministère en charge des hydrocarbures pour les prochains mois prévoit une amélioration sans précédent de la desserte, avec un taux frôlant les 80 % et bien plus dans les prochaines années.

Il n'est un secret pour personne que les provinces enclavées du centre, notamment les Kasaï, disposent du carburant à la pompe ou par la contrebande après un acheminement parfois chaotique à partir des provinces voisines, dont l'ex-Katanga. Les consommateurs kasaiens achètent le litre à la pompe à un fort prix, représentant parfois le double du tarif de Kinshasa. La situation est pire pour le carburant vendu dans la rue. Par conséquent, ces provinces connaissent très souvent des ruptures de stocks, un phénomène aux effets dévastateurs sur les économies locales.

Pour 2019, le ministère des Hydrocarbures compte mettre en place un véritable programme comportant trois points essentiels, en l'occurrence l'amélioration de la gouvernance et la transparence du secteur des hydrocarbures, l'amélioration de la production nationale en hydrocarbures et l'amélioration de l'arrière-pays en produits pétroliers. Le dernier point du programme de l'exercice 2019 suscite plusieurs interrogations. En effet, pour nombre d'experts, des efforts doivent se réaliser à la fois au niveau du volume à rendre disponible que de la qualité de la distribution. Des provinces comme celle du Kongo central doivent être épargnées des tragédies.

Du côté du gouvernement central, l'on compte s'appuyer sur plusieurs axes importants pour réussir ce défi. La RDC va tout mettre en œuvre pour améliorer la distribution des produits pétroliers dans les provinces. Cette politique va impliquer, dans un premier temps, la promotion des investissements privés dans l'arrière-pays. L'exécutif national veut multiplier la création des stations-service, des dépôts, des pipelines et des barges de transport. Il est difficile d'espérer s'appuyer sur un distributeur de grande envergure comme Sep-Congo dans l'arrière-pays.

Du côté des chiffres, la réalité des usagers de la route se passe de tout commentaire. En 2017, le taux de desserte ne dépassait guère les 50 %. Selon les projections de 2018, l'on observe une remontée, avec un taux de desserte de 70 %. Pour 2019, le grand défi sera de porter le taux de desserte en réseau de distribution des produits pétroliers en provinces à 80 % et plus tard, en 2020, à 90 %. Dans la foulée, le patron des hydrocarbures annonce une régularité de la publication des statistiques pétrolières, conformément aux engagements vis-à-vis de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives. La RDC qui compte augmenter sa production pétrolière nationale de 30 % en 2018 à 50 % en 2019 et de 70 % en 2020, veut se donner tous les moyens nécessaires d'atteindre ses objectifs d'ici à 2020.