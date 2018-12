Congo-Brazzaville: Autonomisation et inclusion sociale - Les déficients visuels admis aux examens d'Etat 2018 récompensés

Le Centre d'information des Nations unies et l'Association nationale des aveugles et déficients visuels du Congo ont organisé, le 21 décembre à Brazzaville, une cérémonie de remise de dons aux élèves malvoyants et aveugles ayant satisfait, l'année scolaire dernière, au Brevet d'études du premier cycle (BEPC) et au baccalauréat (Bac).

L'activité s'inscrivait dans le cadre de l'édition 2018 de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Selon les organisateurs, cette troisième édition été particulière car, son thème s'appuie sur le mérite citoyen, notamment en accompagnant l'effort d'apprentissage des élèves porteurs de handicap visuel admis au BEPC et au Bac, au terme de l'année scolaire 2017-2018.

« Cette journée du mérite citoyen est organisée dans le but de pousser, au plan symbolique et mental, à la réduction des inégalités sociales et à l'émergence d'une volonté claire de justice équitable entre les élèves déficients visuel et leurs collègues dits valides », ont déclaré les organisateurs.

Au cours de la cérémonie, dix élèves, plus précisément cinq admis au BEPC et cinq au Bac ont reçu des dons composés du matériel de communication et de gestion d'informations, à savoir des téléphones intelligents (Smartphones).

« Cette dotation d'encouragement va contribuer à leur autonomisation et à leur intégration sociale », ont-ils précisé, avant de signifier que ces élèves handicapés admis au Bac ont été orientés à l'Ecole normale des instituteurs.

Faisant une rétrospection sur le traitement des personnes handicapées, tout en comparant la stratégie que son pays a mise en place pour accompagner cette catégorie de personnes par rapport aux autres pays, le premier secrétaire de l'ambassade de l'Afrique du Sud au Congo, Lufuno Makuya, a signifié que ce pays joue son rôle dans l'épanouissement des personnes handicapées. D'autant plus que sa Constitution protège les droits et la dignité de ces personnes.

« Les personnes handicapées ont droit à un traitement égal dans tous les aspects de la vie. Elles reçoivent des allocations mensuelles d'invalidité. Et, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, elles sont protégées par la loi de 1998 sur l'équité en matière d'emploi », a-t-il ajouté, en faisant savoir que le gouvernement sud-africain a pour ambition d'employer 2% de personnes handicapées dans la fonction publique. Ce qui faciliterait, a-t-il expliqué, la tâche de ceux qui ont des qualifications académiques. Par exemple, tous les établissements d'enseignement supérieur sud-africains ont des bureaux destinés aux personnes handicapées. En outre, le ministère du Travail leur accorde des bourses pour leur permettre de poursuivre leurs études et accéder à l'enseignement supérieur.

« Nous espérons que les Nations unies encourageront d'autres pays à suivre l'exemple de l'Afrique du Sud en matière de la responsabilisation des personnes handicapées », a conclu Lufuno Makuya, en déplorant la fait que dans de nombreuses sociétés du monde, les personnes handicapées ne bénéficient pas d'égalité de traitement et d'opportunités. Dans leurs communautés, elles sont pour la plupart du temps isolées car considérées comme une malédiction et une gêne. Alors que cela a changé dans d'autres sociétés qui les acceptent.