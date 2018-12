Tunisie: AL Ahly et Pyramids veulent Ben Amor

C1 : Entrée en lice de l'Espérance !

La Confédération africaine de football a communiqué la date du tirage au sort de la phase des poules de la Ligue des champions africaine 2018-2019. La cérémonie aura lieu le vendredi 28 décembre, au siège de la CAF au Caire. Tous les qualifiés à cette phase des poules seront connus ce weekend à l'issue des matches des 16es de finale retour. Il est à rappeler que l'Espérance Sportive de Tunis, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions, est assurée d'avoir une place en phase des poules cette saison.

Slim Ben Belgacem prêté

L'Etoile Sportive du Sahel a décidé de prêter son joueur Slim Ben Belgacem à une autre formation de Ligue 1 tunisienne.

Le joueur étoilé évoluera jusqu'à la fin de la saison au sein de l'AS Gabès. Ce prêt a été conclu dans les dernières heures et il a été officialisé aujourd'hui par l'AS Gabès.

ESM : Hatem Missaoui succède à Afouane Gharbi

L'ES Métlaoui ne poursuivra pas la saison 2018-2019 avec l'entraîneur Afouane Gharbi. Malgré une 8e place au classement général, les dirigeants de l'ES Métlaoui ont estimé que cette position ne répondait pas à leurs attentes. Afouane Gharbi sera remplacé sur le banc de la formation de Métlaoui par Hatem Missaoui. Par ailleurs, le déficit budgétaire de l'ES Métlaoui s'élève à 475,890 dinars. Les dépenses du club ont atteint 2 152 332 MD et les revenus s'élèvent à 1 957 339 MD. Ces chiffres ont été présentés lors de l'Assemblée générale ordinaire du club qui a eu lieu récemment.

CSHL-staff technique : on prend son temps...

Le CS Hammam-Lif a décidé de se séparer de son entraîneur français Gérard Buscher, tout juste après la fin de la phase aller du championnat tunisien de Ligue 1. Les dirigeants hammam-lifois ont motivé cette décision par les résultats de l'équipe durant la première moitié de la saison. Après 13 journées, le CS Hammam-Lif occupe la 11e place du classement général avec onze points au compteur. Les Hammamlifois n'ont pas encore annoncé le remplaçant de Gérard Buscher à la tête de la direction technique de l'équipe première.

Brassards rouges et conséquences

Le comité directeur de l'US Ben Guerdane a décidé de protester contre le manque de soutien financier des autorités locales à l'équipe. Les dirigeants de l'US Ben Guerdane ont annoncé que leurs joueurs porteront un brassard rouge au cours de leur prochaine rencontre. Cette manière de protestation pourrait être suivie par d'autres actions pour forcer les autorités locales à venir en aide à l'US Ben Guerdane.

Le scudetto en Tunisie

Aziz Toumi, manager de la Juventus academy en Tunisie, a indiqué récemment que le trophée du scudetto est une pièce unique et qui coûte cher. Un appel d'offres est souvent lancé pour le choix de ce symbole du foot italien. Le scudetto est en Tunisie essentiellement pour le jeune Mohamed Ridha Handous, atteint de leucémie. «La direction de la Juve était très compréhensive et elle a accordé un geste très positif à son égard», a expliqué Aziz Toumi : «Après l'appel au don lancé récemment, la banque du sang est désormais débordée par les donneurs. Plus de 200 donneurs se sont manifestés. Après la visite du staff technique avec le scudetto et un maillot signé par les joueurs de la Juve, Mohamed Ridha a retrouvé un peu de souffle grâce à l'élan de solidarité national et international. Paul Pogba a adressé un message direct à Mohamed Ridha. «J'ai promis au jeune d'organiser une rencontre avec Cristiano Ronaldo». Aziz Toumi a ainsi assuré que la banque du sang a très bien réagi. «Pour le moment, nous demandons aux donneurs de coordonner avec nous. Nous remercions aussi la ministre de la Jeunesse et des Sports, et le président de la FTF qui ont facilité notre tâche. D'un autre côté, le stage avec le staff technique de la Juventus s'est très bien déroulé», a assuré le manager de la Juventus academy.