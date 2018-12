Congo-Brazzaville: Sécurisation des fêtes à Brazzaville - La police lance l'opération "Uppercut"

Le coup d'envoi de l'opération spéciale a été donné, le 21 décembre, par le directeur département de la police, le colonel Jean-Pierre Okiba, en vue de mettre hors d'état de nuire tous les malfrats et autres bandits qui sèment la terreur dans la capitale et permettre à la population de passer les fêtes de fin d'année dans la quiétude et la sécurité.

Dénommée « Uppercut 2018 », l'opération a été préparée en trois phases. La première a été consacrée essentiellement aux investigations policières et la stérilisation du milieu. Cette étape décisive a permis à la police de réactualiser sa banque de données criminelles de la ville de Brazzaville, pour bien amorcer la suite de l'opération.

Dans ses investigations, la force publique a donc identifié deux grandes écuries criminelles en présence, dénommées les Américains et les Arabes, des délinquants de grand chemin qui tuent, violent, braquent et font peur régulièrement à la paisible population civile. Dans cette bataille, selon le colonel Okiba, la police a réussi à interpeller, puis arrêter quelques leaders et chefs de ces groupes criminels.

« Nous avons aussi identifié et détruit les fumoirs, localisé les points de vente des produits psychotropes et avons sensibilisé les tenanciers des bars dancing, les VIP et les églises aux éventuels troubles à l'ordre public en période de fêtes. Nous les avons aussi sensibilisés aux nuisances sonores, à la présence des mineurs dans ces lieux, surtout au développement du phénomène Ujana », a précisé le colonel Jean-Pierre Okiba.

La deuxième phase de l'opération, lancée à l'occasion, consiste à maintenir les renseignements à un niveau maximal et marquer une forte présence policière dans tous les coins et recoins de la ville, à travers des patrouilles pédestres et motorisées, dans le but de parer et prévenir toute éventuelle menace de trouble à l'ordre public par ces bandits.

Pour son exécution, la police a scindé la ville en quatre zones opérationnelles, ce qui constitue la troisième étape. Il s'agit de la zone du Djoué qui comprend Madibou; la zone du Plateau qui inclut Bacongo et Poto-Poto ; celle de la Mfoa qui regorge Moungali, Ouenzé et Mfilou. La dernière zone est celle de la Tsiémé, comprenant Tanagaï et Madibou.

Par ailleurs, pour garantir le succès de l'opération, le directeur départemental de la police de Brazzaville a invité tout le monde à travailler en étroite collaboration avec les services de police.

« La période des fêtes de fin d'année n'est pas synonyme de libertinage abject. Tout en fêtant, nous devons rester dignes. J'invite donc la population, les chefs de quartier et de zone à la vigilance et à travailler à l'unisson avec la police pour garder la sécurité au maximum afin que nous vivions mieux pendant la période des fêtes », a conclu le colonel Jean Pierre Okiba.