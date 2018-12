Tunisie: Saydia-EST - Un duel au sommet !

L'EST demeure la seule qui a gagné toutes ses rencontres à l'extérieur. Deux protagonistes à la valeur établie qui ont déjà réservé et un peu tôt leur place au play-off. Il s'agit pour eux, demain, d'un nouvel écueil à surmonter et d'une réputation à défendre.

Les banlieusards bénéficieront de l'avantage du terrain et de l'énorme soutien de leur public. Ils croient plus que jamais en leurs moyens et à la victoire. Auront-ils l'honneur à faire exception : freiner la marche exceptionnelle des «Sang et Or» qui disposent de toutes les qualités requises pour négocier parfaitement leur difficile déplacement et piéger leurs adversaires dans leur fief. La bataille de la première zone (attaque-contre) fera certainement rage sur le terrain tant la volonté, de part et d'autre, de sortir grandis de l'explication au sommet est réelle.

Peu importe le résultat, la Saydia conservera sa quatrième place. Un éventuel faux pas ou même une victoire par trois sets à deux placeraient l'EST en seconde position. Car l'autre coleader, l'Etoile du Sahel, n'aura sans doute pas de problème à Hammam-Lif en affrontant le club local, très mal classé.

Derby sfaxien : l'autre attraction de la journée

Le derby de Sfax pourrait tourner à l'avantage du CSSfax supérieur sur tous les plans à son voisin des Télécoms.

La Mouloudia de Bousalem aura l'occasion de rectifier le tir et de conforter sa cinquième position en allant affronter à Carthage l'une des deux lanternes rouges, l'USC.

Idem pour l'ASMarsa qui profitera de la venue du Tunis Air Club. Les Marsois sont déterminés à gagner pour conserver leurs chances de qualifications au groupe du titre.

Les Aviateurs irréguliers et manquant de combativité n'ont gagné qu'un seul match en déplacement.

Le COKélibia, dos au mur, devra arrêter l'hémorragie des défaites, retrouver le désir de vaincre en vue de rester dans la rude concurrence au play-off. Cela pourrait être possible ce soir en accueillant la modeste équipe sfaxienne de l'USTS.

Programme

La Marsa

16h00 : ASM-TAC ( Boudaya-Ben Fadhla)

Carthage

16h00 : USC-MSB (Ben Youssef-Antebli)

Hammam-Lif

18h00 : CSHL-ESS (Baouab-Rihani)

Kélibia

16h00 : COK-USTS (Hriz-Hidri)

Sfax (salle Akid)

18h00 : CSS-ASTS (Heifa Ouafi-Trabelsi)

Demain

Sidi Bou Saïd

17h00 : SSBS-EST (Kouki-Ben Mejdouba)