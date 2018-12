Tunisie: Objectif atteint...

C'était un match limite, simple formalité pour une ESS qui a assuré l'essentiel dès l'aller avec un confortable 3-0. Les étoilés étaient très confiants dans un stade pas plein et où les conditions du match furent ordinaires. La longue expérience de l'équipe tunisienne en compétitions africaines était déjà le premier et le plus important des atouts pour ramener un billet pour le tour prochain, celui de groupes.

Pendant la première mi-temps, il n'y avait pas grand-chose à dire et à raconter. Les étoilés avaient juste un coup de malchance avec deux blessures de deux joueurs offensifs-clés : Chikhaoui (qui joue justement trop de matches par rapport à ses blessures et son âge aussi !) et Chermiti. Un coup assez sensible pour De Wilde et Zaaboub qui ont lancé alors Raddaoui et Belarbi. L'ESS a essayé de marquer dès les premières minutes, mais en même temps elle ne voulait pas prendre beaucoup de risques devant un adversaire qui a des qualités offensives et une capacité technique à trouver la faille à n'importe quel moment du match.

La défense étoilée, emmenée par Bdiri, est passée par quelques alertes, mais à chaque fois elle tenait bon d'autant que les joueurs du stade d'Abidjan manquaient de tonus dans les seize mètres. Le plus important, c'est que les équipiers de Aouadhi avaient bien géré le chronomètre. Autant le temps passait, autant ils se mettaient plus en confiance et mettaient plus de pression sur les Ivoiriens. La domination des locaux était sans danger, l'Etoile tenait le coup et parvenait à gérer le match à sa guise.

Un but surprenant

Après la reprise, les Etoilés ont mal entamé le match, comme s'ils ont sous-estimé l'adversaire ou pensé avoir déjà assuré la qualification. Pas plus de 5' de jeu, et l'ESS se fait piéger sur une erreur collective. C'était un corner pour l'ESS, l'action se transforme en contre pour le S. Abidjan qui saisit le mauvais renvoi de Ghazi Abderrazak, et c'est Bakoyoko qui ouvre la marque et trompe Bdiri par un tir bien placé. Le jeu n'est pas monté en intensité après ce but contre le cours du jeu. Juste une dizaine de minutes de pression ivoirienne, profitant du recul et du doute étoilés, avec des longs centres et des incursions sur le couloir droit, mais Bdiri et sa défense ont bien résisté. C'est Belarbi (67') qui aurait pu égaliser après un tir puissant dévié qui a effleuré la transversale. C'était très chaud.

Akaichi (encore loin de sa percussion et de sens des buts), 3' plus tard, qui ratait une bonne aubaine sur mauvais contrôle. Chaleur, fatigue, volonté de terminer avec le minium de dégâts et d'efforts, l'ESS a reculé mais sans se découvrir, et c'est le S. Abidjan qui a raté une facile occasion à la 83' quand Sangaré réussit un centre-tir que Bdiri (bien vigilant dans ce match) contrôle aisément. Raddaoui, sur un tir enveloppé à la 93', aurait pu égaliser mais le gardien Epongolé était là. Les Etoilés parviennent à en terminer là. Une défaite oui, mais un match bien géré défensivement et l'objectif largement atteint. L'ESS devra s'améliorer plus dans la phase offensive en déplacement si elle veut réussir en coupe de la CAF.