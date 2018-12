Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le bureau politique du Club 2002-PUR se réunira en début d'année prochaine

Parmi les affaires qui seront inscrites à l'ordre du jour, figure en bonne place, l'adoption du budget exercice 2019 dont l'avant-projet a été proposé par le secrétariat permanent.

La décision a été prise le 20 décembre à Brazzaville à l'issue de la réunion du secrétariat permanent du Club 2002 PUR ( Parti pour l'unité et la République ), élargie aux présidents départementaux et présidée par son secrétaire général, Juste Désiré Mondelé. En effet, la prochaine session du bureau politique sera convoquée le 30 janvier 2019. Les participants ont, en outre, décidé de déployer une commission dans tous les départements du pays. Placée sous la supervision du secrétaire général, chargé de l'organisation et de la vie du parti, cette structure aura pour mission de finaliser le travail de consolidation amorcé.

« Le secrétariat permanent note avec satisfaction le fonctionnement normal et régulier de nos structures intermédiaires et de base, en dépit de quelques difficultés liées à la situation socioéconomique que le pays traverse. Il appelle à continuer le travail de consolidation de la base du parti par la redynamisation et une animation régulière », a souligné le secrétariat permanent, dans le communiqué final de sa rencontre.

Analysant la situation politique nationale, le secrétariat permanent du Club 2002 PUR a rappelé que celle-ci reste marquée par la poursuite des négociations avec le Fonds monétaire international ; l'exécution sans heurts des accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du 23 décembre 2017 dans le Pool. Il a aussi cité la situation sociale difficile due à la crise économique qui n'est pas la particularité du Congo.

Le secrétariat permanent a, par ailleurs, suivi le compte rendu de la déclaration de la majorité présidentielle du 7 novembre 2018 relative au « supposé génocide des Laris dans le département du Pool ». C'est ainsi qu'il condamne avec « force l'aventurisme de certains citoyens qui, par leurs écrits, tentent de briser le tissu de l'unité nationale acquise à prix de moult sacrifices ». S'appuyant sur le 1er article de la Constitution du 25 octobre 2015, qui stipule que : « Le Congo est une République unitaire et indivisible. Ainsi, toutes les composantes de son peuple forment une seule et même communauté nationale », le Club 2002 PUR appelle le peuple congolais à la vigilance et à la solidarité afin, dit-il, de barrer la route à tous ceux qui veulent déstabiliser les institutions de la République.

Les participants à cette rencontre ont, enfin, félicité le président-fondateur du parti, le révérend Wilfrid Guy César N'Guesso, pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir pour son fonctionnement et ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président de la République, Denis Sassou N'Guesso.