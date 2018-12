Algérie: Jeux africains du sport et travail - Quelque 200 participants à l'épreuve de cross

Alger — Quelque 200 participants dont dix dames et cinq enfants ont pris part, samedi, à l'épreuve de cross-country des 1rs Jeux africains du sport et travail (amateurs) qui se déroulent à Alger.

La course, disputée sur une distance de 5 km, a été entamée du stade Ferhani de Bab El-Oued, alors que le point d'arrivée était devant le siège de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) au 1er-Mai.

"Pour nous, c'est une grande satisfaction parce que la course était très simple et bien encadrée. Nous avons enregistré une importante participation algérienne mais aussi du Congo, Burkina Faso et Sahara occidental", s'est réjoui le président de l'Organisation africaine du sport et travail (OSTA), le Camerounais Evele Malik Atour, dans une déclaration à l'APS

. La course a été dominée par un trio algérien. Il s'agit de Salim Baghdli, Thabet Matchat et Mohamed Aslouni. L'objectif de cette course était d'assurer un nombre de participation "élevé" sans prendre en considération les résultats techniques.

"L'important pour nous reste la participation et non et les résultats techniques, même si nous avons classé les coureurs par chrono. Notre but est de créer une passerelle de dialogue nécessaire entre les nations africaines et donner l'opportunité aux travailleurs de l'Afrique de se retrouver et de magnifier l'amitié qui caractérise le sport corporatif", a ajouté Evele Malik Atour.

Pour sa part, le président de la Fédération algérienne du sport et travail (FAST), Abdelkrim Chouchaoui, qui a pris part à la course, s'est dit "satisfait" de la "forte participation" à cet évènement "important" pour son instance et pour l'organisation africaine. "Cette course était open pour toutes les catégories, ce fut une fête sportive par excellence pour les amateurs de ce sport.

Nous sommes heureux car la participation a touché la barre des 200 présents parmi eux des personnes âgées, des femmes et des enfants. A travers ce genre d'événement, on fait passer le message de fraternité entre les nations africaines", s'est félicité Chouchaoui.

Six disciplines sont au programme de ces Jeux inscrits sous le thème "Partageons le rêve". Il s'agit des sports de boules, du tennis de table, futsal, volley-ball, handball et cross-country. Selon les organisateurs, la cérémonie de clôture des Jeux est prévue dimanche durant l'après-midi.