Algérie: Meilleur cycliste africain 2018 - Le Rwandais Areruya sacré, Youcef Reguigui 5e

Libreville — Le Rwandais Joseph Areruya a été élu Cycliste africain 2018 par les organisateurs de la Tropicale Amissa-Bongo, alors que les Algériens Youcef Reguigui (Sovac-Natura4Ever) et Azzedine Lagab (GS Pétroliers) ont pris respectivement les 5e et 7e places au classement.

A 22 ans seulement, Joseph Areruya est le premier Rwandais à remporter le trophée du Cycliste africain de l'année.

Ce trophée, créé en 2012, a pour but de récompenser le coureur qui, par ses résultats sur le continent et sur le reste de la planète, a le plus contribué à faire rayonner et à faire connaître le cyclisme africain.

Joseph Areruya, déjà deuxième de ce trophée en 2017 derrière le Sud-Africain Louis Meintjes, a obtenu le plus grand nombre de votes de la part du jury présidé par le quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault et composé de vingt-cinq membres parmi lesquels des coureurs, entraîneurs et dirigeants africains, des organisateurs d'épreuves cyclistes sur le continent mais aussi des journalistes spécialisés, africains et européens, qui suivent l'ensemble des courses cyclistes en Afrique. Le parrain de cette promotion 2018 était Thomas Voeckler, succédant ainsi à Chris Froome.

"Joseph Areruya mérite ce trophée cette année, il a dominé toutes les grandes épreuves du continent africain avant de passer professionnel chez Delko-Marseille. C'est un coureur solide et courageux qui peut aller loin. Il m'a impressionné face aux pros lors de la dernière Tropicale", a affirmé Bernard Hinault.

Sa victoire à la Tropicale ainsi qu'au Tour de l'Espoir et ces deux titres continentaux africains sur route et dans le contre-la-montre U23 ont impressionné les membres du jury.

Derrière Joseph Areruya, c'est le très expérimenté Sud-africain Daryl Impey de l'équipe World Tour australienne Mitchelton-Scott qui a obtenu la deuxième place, suivi de l'Erythréen Amanuel Ghebreigzabhier qui complète le podium.

Le classement 2018:

1. Joseph Areruya (Rwanda - Delko-Marseille)

2. Daryl Impey (Afrique du Sud - Mitchelton-Scott)

3. Amanuel Ghebreigzabhirer (Erythrée - Dimension Data)

4. Merhawi Kudus (Erythrée - Dimension Data)

5. Youcef Reguigui (Algérie - Sovac-Natura4Ever)

6. Samuel Mugisha (Rwanda - Dimension Data for Qhubeka)

7. Azzedine Lagab (Algérie - GSP)

8. Salim Kipkembol (Kenya - Bike Aid)

9. Clint Hendrickckx (Afrique du Sud)

10. Isiaka Cisse (Côte d'Ivoire)

11. Henok Mulbrhan (Erythrée)

12. Stefan De Bod (Afrique du Sud - Dimension Data for Qhubeka)

13. Mathias Sorgho (Burkina Faso)

14. Bonaventure Uwizeyimana (Rwanda)

15. Clovis Kamzon (Cameroun)

Le Palmarès

2012: Natnael Berhane (Erythrée)

2013: Louis Meintjes (Afrique du Sud)

2014: Mekseb Debesay (Erythrée)

2015: Daniel Teklehaimanot (Erythrée)

2016: Tesfom Okubamariam (Erythrée)

2017: Louis Meintjes (Afrique du Sud)

2018: Joseph Areruya (Rwanda).