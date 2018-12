Soudan: Bienvenue à l'entrée des Emirats Arabes Unis dans le domaine des énergies renouvelables

Khartoum — Le Ministre d'État chargé des ressources hydrauliques, de l'irrigation et de l'électricité, Ibrahim Hamad Ali Al-Tom, a rencontré samedi une délégation d'investisseurs émiraties travaillant dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre des opportunités offertes par le Ministère aux investissements arabes et étrangers pour développer des infrastructures dans le domaine de l'électricité et la multiplications des sources d'énergie pour répondre à la demande croissante.

Salaheddine Gabou, Directeur du Département des énergies nouvelles, renouvelables et alternatives, a déclaré que la délégation des investisseurs avait exprimé son désir d'investir dans l'énergie solaire, soulignant que la société émiraties est bien connue et avait mis en œuvre de nombreux projets similaires dans plusieurs pays du monde.

Il a affirmé la coopération du Soudan avec les Nations Unies et le Fonds pour l'environnement mondial, qui a abouti à la mise en œuvre de projets pilotes dans l'État du Nord en promouvant l'utilisation de pompes solaires dans le secteur de l'irrigation en plus de l'énergie éolienne.

Il a ajouté que le Soudan avait préparé une stratégie ambitieuse pour exploiter ses ressources naturelles sous le slogan "Soleil du Soudan , énergie et développement", soulignant que les travaux concernant les centrales solaires pour l'électricité dans les États du Darfour devraient achever prochainement, soulignant l'importance des énergies nouvelles et renouvelables dans le développement rural et servant les objectifs de développement durable.