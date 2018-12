Algérie: Renouvellement partiel du conseil de la nation - Sahli appelle les élus de son parti à soutenir les candidats de l'alliance présidentielle

Skikda — Le président de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a appelé samedi à Skikda les élus de sa formation politique à soutenir les candidats des partis de l'alliance présidentielle lors des élections de renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation.

Intervenant lors de la conférence régionale des élus locaux de l'ANR des 15 wilayas dans l'Est du pays, Sahli a exhorté les élus de son parti à donner leurs voix lors des prochaines élections du conseil de la nation aux candidats des partis de l'alliance notamment ceux du FLN et du RND.

Il a également indiqué que son parti participera aux élections pour le renouvellement de la moitié des membres élus du conseil de la nation dans les trois wilayas de Boumerdès, Sétif et Tamanrasset, soulignant que son parti est entend "raffermir l'idée de solidarité parmi les partis de l'alliance". "La participation de l'ANR à ces élections est une occasion pour réitérer l'appel à une réforme plus approfondie du système électoral et de la loi sur les élections afin de promouvoir le rôle des institutions élues face aux défis nouveaux qu'affronte le pays", a-t-il soutenu.

L'ANR, a affirmé son président, préconise la poursuite par le Président de la République de la direction du pays pour "approfondir les réformes, consolider l'Etat de droit et diversifier l'économie nationale à travers la révision de la politique de soutien et la rationalisation des dépenses", ainsi que pour "raffermir les réformes des secteurs de l'éducation et de la justice et promouvoir la liberté d'expression, la presse et la société civile".