Algérie: La valorisation du service de transport ferroviaire parmi les priorités stratégiques du secteur

ANNABA - Le ministre des Travaux Publics et du Transport, Abdelghani Zaâlane, a affirmé samedi à Annaba que la valorisation des deux dimensions social et économique du service de transport ferroviaire est concrétisée aujourd'hui au travers de "l'exécution des programmes de réhabilitation et modernisation du réseau et parc ferroviaire selon les priorités stratégiques du secteur".

Lors de la mise en service du train rapide Coradia sur la ligne Annaba/Tébessa, le ministre a indiqué que la réhabilitation et la modernisation de la ligne Annaba/Tébessa qui remonte à 45 km s'inscrit dans le cadre du développement réseau ferroviaire pour toucher les points les plus éloignés du territoire national et relier les wilayas frontalières aux grands pôles urbains et économiques en plus de la réhabilitation du service de transport ferroviaire "en recul durant les dernières années en raison des dégâts subis lors de la décennie noire".

"En offrant un service de qualité par le train rapide Coradia (160 km/heure), le transport ferroviaire se dirige vers le recouvrement de la confiance des usagers et l'atténuation de la pression sur les routes", a affirmé le ministre à bord du nouveau train sur lequel il s'est rendu d'Annaba à El Hadjar. Il a insisté à l'occasion sur la préservation des ces nouveaux acquis.

Dans une déclaration à la presse, M. Zaâlane a assuré qu'outre la ligne Annaba/Tébessa, il sera procédé à la réhabilitation de la ligne Annaba/Djebel El Onk (Tébessa) sur 400 km pour le transport du phosphate, affirmant que "d'ici 2023, les actions en cours de réhabilitation, modernisation et extension du réseau ferroviaire permettront de transport annuellement 60 millions voyageurs et 70 millions tonnes de marchandises".

Le ministre a annoncé le lancement d'un autre train Coradia sur la ligne Annaba/Sétif "dès la fin des essais en cours au plus tard dans deux mois". Le train Coradia Annaba/Tébessa effectuera demain dimanche sa toute première desserte (895 DA) avec un départ d'Annaba fixé à 5h15.

D'une capacité de 255 places dont 60 en première classe avec un wagon pour personnes à besoins spécifiques, ce train effectuera le trajet en mois de quatre heures. Il effectuera des haltes à Bouchegouf (Guelma), Souk Ahras, M'daourouch (wilaya de Souk Ahras) et Oued Keberit (wilaya de Souk Ahras) puis Tébessa.