Cote d'Ivoire: Université virtuelle de Côte d'Ivoire - Une nouvelle plateforme lancée

L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) a officiellement ouvert, jeudi dernier, son programme de « Cours en ligne ouverts à tous », de l'anglais « Massive open online courses », Mooc en abrégé.

Le lancement de cette nouvelle plateforme de formation via internet de l'Uvci a eu lieu à la salle de conférences de l'institution, à Cocody.

Le projet a vu le jour avec l'appui, entre autres, de l'Unité de coordination du projet C2d éducation-formation, de l'Agence universitaire francophone (Auf) et de France université numérique (Fun). Le directeur général de l'Uvci, Tiémoman Koné, a salué l'aboutissement de ce projet de formation à distance soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs) dans l'optique de faire face au flux croissant de nouveaux bacheliers. « Le numérique éducatif est une innovation technologique qui permet de répondre au double défi de l'explosion de la demande et de l'inégalité de l'accès à l'enseignement supérieur », a-t-il argué.

La plateforme Mooc de l'Uvci, de type Edx, héberge 9 cours réalisés avec le concours de l'Université de Cergy-Pantoise (Ucp), dans le cadre du projet d'Appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire (Amruge-CI).

Les équipes de Fun et de l'Uvci, avec le soutien de l'Ucp, ont travaillé conjointement, depuis juillet, à la mise en place et au bon fonctionnement de la plateforme. Parallèlement à l'initiative, l'Ucp forme des ingénieurs pédagogiques ivoiriens pour leur permettre de développer, à terme, des Mooc, des Formations ouvertes et à distance (Foad) et des dispositifs de formation hybrides dans leurs établissements respectifs.