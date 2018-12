Congo-Kinshasa: Élections en RDC - Afrika Telema invite la communauté internationale à aider le pays à surmonter le danger

Dans une déclaration publiée le 22 décembre à Brazzaville, l'Association que dirige le curé Jean-Marie Bukasa Malu estime que le spectre d'un malheur plane sur le Congo Kinshasa en cette période électorale. Ainsi invite-t-elle le monde entier à prêter main forte à ce pays afin de contrarier ce danger permanent.

Suivant avec grand attention le climat préélectoral qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo (RDC) dont son président est originaire, Afrika Telema redoute le pire dans ce pays, si jamais des mesures idoines n'étaient pas prises. Parmi les signaux négatifs qui peuvent entraîner les violences en cette période, Afrika Telema relève, avec regret, entre autres, une campagne électorale émaillée d'incidents malheureux dans certaines provinces du pays; une forte tension à Kinshasa ayant entraîné l'incendie de huit mille machines à voter et le report des élections au 30 décembre en cours.

Pour ce faire, elle invite l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies à aider la RDC à surmonter ce danger permanent qui plane encore au-dessus d'elle. « Au regard de cette série de faits malheureux et inopinés, convaincu que la paix est un trésor en RDC, j'exhorte les hommes d'Église, les politiciens et les acteurs de la société civile à se lever tous, comme un seul homme, pour semer partout le règne de la paix, par un dialogue franc et cordial. Le dialogue est le gage d'une RDC unie, stable et indivisible. Par ailleurs, j'invite la communauté internationale à bien vouloir aider le pays à se préserver d'un conflit aux conséquences incalculables », a invité le père Jean-Marie Bukasa Malu, curé de la paroisse Notre-Dame-de-Fatima de Mpila, au nom de son organisation.

Afrika Téléma se veut un instrument de campagne pour la promotion de la paix et du développement en Afrique et dans le monde. Elle permet de relever ensemble les défis sociaux auxquels l'humanité fait face à ce jour et, par le lien d'amour, de donner des réponses qui apportent soulagement aux cœurs brisés par les guerres, la faim, les inégalités sociales et toutes les discriminations.