Cote d'Ivoire: Après 45 ans de carrière - Bailly Spinto, le nouveau commandeur de l'ordre du mérite culturel, toujours inoxydable

A la vérité, Bailly n'a rien perdu de sa superbe voix. Tellement, il a su « envouté » le public.

Après 45 ans de carrière : Bailly Spinto, le nouveau commandeur de l'ordre du mérite culturel, toujours inoxydable

« Le Président de la République me charge de décorer Bally Spinto. En son nom je dis ceci, M. Gallet Bailly Sylvestre dit Bailly Spinto, artiste chanteur, au nom du Président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, nous vous faisons commandeur de l'ordre du mérite culturel », a déclaré Maurice Bandama, ministre de la culture et de la francophonie pour annoncer la décoration de "l'homme à la voix d'or, ceci dans un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie.

Cette reconnaissance de l'Etat de Côte d'Ivoire à celui qui aura consacré 45 ans de sa vie au service de la culture ivoirienne est intervenue au moment où l'artiste célébrait ses noces de vermeil, le vendredi 21 décembre au palais de la Culture d'Abidjan-Treichville.

À Cette soirée qui a été pleine de sensation, de souvenir, de joie et d'émotion, le ministre Maurice Bandama a promis faire en sorte que Bailly Spinto soit reçu personnellement par le président de la République. Outre la décoration, la somme de 5 millions sera remise à Bailly, a annoncé le ministre.

Et si on vivait le concert juste en quelques lignes.

Il est 21h 57 mn quand après la première partie assurée par des artistes, le rideau s'ouvre sur Yves Zogbo Junior magnifiquement habillé pour annoncer l'entrée en scène du roi de la soirée. C'est à ce moment-là, qu'une horde de personnes superbement habillées (membres de l'orchestre Afrique tempo), tenant chacune une bougie de couleur à la main, sous la musique et le refrain de « Avé Maria » font leur entrée dans une salle « avare de lumière », quand, comme un messie, arriva de blanc vêtu « le Rossignol ».

En chœur et en parfaite harmonie avec le public, Bailly Spinto va enchainer plusieurs titres dont « Lago bobo », « behi agban » de l'album intitulé « djamo djamo » ainsi que « bli nalou » et « Guéi ke do » tirés de l'album « Bli nalou » et plein d'autres.

Bally Spinto, comme un père qui a bercé de nombreux enfants, sera rejoint sur la scène pour, soit être accompagné dans une chanson, soit se voir offrir des bouquets de fleurs ou prester. Et ce sont des artistes tels que Mulukuku Dj, Aklane, Tiane, Nayanka Bell, Betika, Onel Mala, Savane Alla, Dan Love, David Tayorault et Aïcha Koné qui tour à tour ont défilé sur la scène. Le ministre Thierry Tano, le Vice-gouverneur du District d'Abidjan Sea Jean Honoré ont chacun à sa manière apporté un soutien à l'artiste.

Bailly Spinto qui a gratifié le public d'un « show » époustouflant par la qualité de sa voix, a chanté avec le cœur. L'artiste a su accrocher dans une seconde jeunesse les mélomanes qui le suppliaient à la limite de rester sur scène.

A la vérité, Bailly n'a rien perdu de sa superbe voix. Tellement, il a su « envouté » le public qui ne voulait plus quitter la salle Anoumabo. Tout simplement Bailly a encore de l'énergie à revendre malgré le poids de l'âge (63 ans). Sacré Bailly !!!