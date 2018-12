Ile Maurice: Scandales de 2018 - Après la commission drogue, le Metro Express qui plonge Rose-Hill dans le cauchemar (Dernière partie)

Que retenir des trois derniers mois de l'année 2018 ? L'ascension surprenante du couple Rawoteea ? Soodhun, encore et toujours ? Ou encore, les travaux du Metro Express qui plongent les Rose-Hilliens dans un véritable cauchemar ? Voici la liste de quelques scandales 2018...

1er octobre

Deux circonscriptions privilégiées lors des recrutements à la CWA.

Un peu plus de la moitié des 140 candidats recrutés par la Central Water Authority (CWA) proviennent de deux circonscriptions seulement: Stanley - Rose-Hill (N°19) et Rivière-des-Anguilles-Souillac (N°13). Soit deux régions où le Muvman Liberater (ML), veut renforcer ses assises

20 octobre

L'ascension surprenante du couple Rawoteea

Ammanah Saya Ragavoodoo et Sanjaiye Rawoteea ne sont pas sur les estrades politiques. Ce ne sont pas des propagandistes de bas étage qui scandent des slogans à la gloire de Pravind Jugnauth sur les murs Facebook. Leur efficacité est ailleurs. Un des plus gros portefeuilles bancaires du pays a été confié à l'époux. La femme, elle, est au front des attaques légales pour refroidir les ardeurs des opposants. Le couple Ragavoodoo-Rawoteea, marié depuis 2002, jouit de la confiance tous azimuts du Premier ministre.

21 octobre

Abus sexuel présumé sur mineur: le père Moctee sanctionné par le vatican

Il n'a plus le droit de prêcher, ni de participer à des activités pastorales. Le père Joseph-Marie Moctee doit, par ailleurs, se tenir éloigné des mineurs, avec qui il avait souvent des interactions par le passé. Accusé d'abus sexuel par un adolescent de 15 ans en 2015, ce prêtre du diocèse de Port-Louis a été «sanctionné » par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, une instance du Vatican.

27 octobre

Afcons exemptée de permis EIA à Agalega pour éviter des contestations

L'explication vient du ministre de l'Environnement lui-même. Étienne Sinatambou avance que «c'est par prudence» que le gouvernement a exempté la société Afcons Infrastructure Ltd des exigences d'un permis d'impact environnemental (Environmental Impact Assessment Licence) pour la jetée et la piste à Agalega. Le but est d'empêcher des gens «malintentionnés» de contester le projet et qu'ainsi le pays «ne perde un don de 18 millions de dollars».

11 novembre

Soodhun, encore et toujours

«Donn li warning ! Sa kouyon-la ti bizin fer atansion. Pa dir sa Maurice.» C'est ce qu'on entend sur une bande sonore rendue publique le 10 novembre. Celle-ci recèle une discussion entre un agent politique et apparemment Showkutally Soodhun, au sujet des déboires de notre compatriote Shameem Korimbocus, qui a reçu la visite de la police dubaïote en raison de ses critiques contre le gouvernement sur Facebook.

16 novembre

Les habitants de la rue Sir Virgil Naz poursuivent Larsen & Toubro

Ils sont devenus «prisonniers» dans leur propre maison. Avec la mauvaise odeur, les matières fécales, les moustiques, les maux de tête et d'estomac. Les habitants de la rue sir Virgil Naz sont dépassés. À tel point qu'ils ont servi une mise en demeure à Larsen & Toubro.

21 novembre 2018

Le SIFB secoué par un premier scandale

Le ministre de l'Agro- Industrie, appelé à répondre à une Private Notice Question axée sur le Sugar Insurance Fund Board (SIFB), a eu beaucoup de peine à éclairer Xavier-Luc Duval au Parlement, le 21 novembre. Le leader de l'opposition a annoncé qu'il y a une fraude alléguée de Rs 450 millions. Document à l'appui, Xavier-Luc Duval a démontré comment certains employés du SIFB ont manipulé des chiffres pour éviter à l'institution de payer une compensation à des planteurs de canne. Selon le leader de l'opposition, quelque 1 600 planteurs sont concernés. Un Fact-Finding Committee est institué.

30 novembre

Des amis du pouvoir obtiennent des licences pour des radios privées

Deux nouvelles radios propagandistes viennent-elles grossir le paysage audiovisuel ? À un an des élections générales, deux promoteurs de projet de radio ont été retenus hier pour l'attribution de nouvelles licences et des fréquences. Il s'agit de First Talk Ltd et de Mayfair and Purely Communications Ltd. À la tête de ces nouvelles radios: des amis du pouvoir.

5 décembre

Une deuxième vague touche le SIFB

Les attributions du «Fact-Finding Committee» seront élargies afin d'enquêter sur l'achat de terres du SIFB. C'est ce qu'a concédé le ministre Seeruttun après avoir pris connaissance des nombreuses anomalies révélées par Xavier Duval. La valeur des terres achetées par le Sugar Insurance Fund Board (SIFB) correspond-t-elle au prix réel du marché ? Non, à en croire Xavier Luc Duval. Le leader de l'opposition a axé sa Private Notice Question du 4 décembre sur l'acquisition des terrains faite par cette instance au début de l'année. Et y a relevé de nombreuses anomalies. Le CEO du SIFB Rajun Jagurnuth est poussé à la démission, le conseil d'administration est dissous.