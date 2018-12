Algérie: Sider El Hadjar - Reprise des activités de production après 13 jours de protestation

ANNABA - Les activités de production au complexe sidérurgique Sider El Hadjar (Annaba) ont repris après 13 jours de protestation d'un groupe de travailleurs recrutés en Contrats de travail aidés (CTA) réclamant leur permanisation, a annoncé samedi le Secrétaire général du Conseil syndical de ce complexe, affilié à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Riadh Djemaî.

Les parties représentées par le Président directeur général (PDG) du groupe public algérien Imetal de production sidérurgique et de sa transformation, Tarek Boussalama, le PDG du complexe Sider El Hadjar, Chemseddine Matallah, le PDG du Groupe Sider, Lakhdar Ouchiche, et le Secrétaire général du syndicat des travailleurs d'El Hadjar sont parvenus vendredi à conclure un accord portant arrêt de la grève et reprise des activités de production.

"Une réunion de dialogue et de concertation concernant les revendications exprimées par les travailleurs grévistes s'est tenue vendredi. Elle a donné lieu à l'adoption d'un accord satisfaisant toutes les parties", a ajouté le responsable syndical.

Selon ce dernier, il a été convenu entre autres d'"accorder aux travailleurs recrutés en CTA, des contrats de travail déterminés (CDD) d'une année avec la possibilité de les intégrer progressivement dans des postes de travail permanents, et l'annulation des poursuites judiciaires à l'encontre de certains travailleurs grévistes".

Les travailleurs en CTA ont entamé il y a 13 jours un mouvement de protestation, qui a bloqué l'activité de la production du haut fourneau n°2 et les aciéries, causant la paralysie des activités au complexe sidérurgique, a-t-on rappelé.

Un comité de concertation composé de représentants des travailleurs protestataires, des syndicalistes et responsables du complexe Sider El Hadjar avait été installé pour tenter d'approfondir le dialogue et rapprocher les opinions entre les parties concernées et trouver des solutions à ce conflit.

Le complexe Sider El Hadjar emploie environ 4.500 travailleurs, dont 492 sont recrutés en CTA et 1.159 autres employés recrutés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée (CDD).