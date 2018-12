Cote d'Ivoire: Rhdp - L'Udpci prendra part au congrès constitutif du 26 janvier

L'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire (Udpci), a décidé de rester au sein du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Mais bien plus, le parti de Mabri Toikeusse a décidé de prendre une part active aux travaux du congrès constitutif du Rhdp qui aura lieu, le 26 janvier 2019.

C'est ce qui ressort de la réunion du bureau politique du parti arc-en-ciel, tenue, ce samedi 22 décembre, à Abidjan. Par ailleurs, le bureau politique a réaffirmé son attachement à un Rhdp de rassemblement ouvert à toutes les filles et à tous les fils de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, il a invité l'ensemble des organes du parti à rester mobilisés pour les défis à venir. Mais avant, cette instance a remercié le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, pour le retour de l'Udpci au gouvernement et l'invite à œuvrer pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire.

Répondant à la question d'un journaliste relative à la dissolution des partis, Alert Mabri Toikeusse se veut très claire : « Je suis 2è vice-président du Rhdp, donc en terme de structuration du Rhdp, je suis au-dessus des présidents du comité d'organisation du congrès. Et je vous dis que la question de la dissolution des partis n'est pas l'ordre du jour du congrès constitutif du Rhdp ».