Congo-Brazzaville: Phénomène enfant de la rue - Le Samu social s'attelle pour faciliter l'accès aux soins de santé des enfants et jeunes vulnérableS

Un séminaire sur la thématique a été organisé à Pointe-Noire, les 18 et 19 décembre, au Centre culturel Taty-Loutard à Mpita, dans le premier arrondissement Emery-Patrice-Lumumba, sous le patronage du Dr Loumouamou, représentant à la fois le cabinet présidentiel et la ministre de la Santé et de la population.

Le séminaire portait sur les résultats du diagnostic réalisé sur l'accès aux soins de santé des enfants et jeunes vivant dans la rue à Pointe-Noire, un projet initié et mené par le Samu social international depuis janvier 2017. Il est soutenu par l'initiative 5% France et bénéficie de l'appui de l'Agence française au développement. C'est un projet multi pays qui concerne en même temps les enfants et jeunes vivant en rue à Pointe-Noire en partenariat avec le Samu social Pointe-Noire et ceux vivant en rue à Bamako et Dakar en partenariat avec le samu Mali et Sénégal, a indiqué, Delphine Laïsney, représentant du Samu social international.

Plus de cent acteurs représentant les structures de prise en charge des enfants vulnérables et du cadre de concertation ont participé aux deux jours d'échanges relatifs à la thématique sur l'accessibilité aux soins de santé de ces enfants et jeunes de rue dont l'enquête a été dirigée par Camille Montfort, cheffe de projet santé publique pour le Samu social international, sous la coordination de sa structure.

A l'issue des travaux, un plan d'action a été défini suivi des recommandations afin d'inciter les différentes structures de prise en charge à s'engager pleinement dans la mise en œuvre de ces recommandations, une mission que Camille Montfort et toute l'équipe du Samu s'attellent à mener jusqu'au bout. Elle a ainsi félicité la qualité des échanges qui ont eu lieu entre eux, estimant que ce séminaire est une étape accomplie. « Nous espérons, à l'issue de ce séminaire, que la feuille de route qui a été définie entre les différents acteurs puisse être mise en œuvre et que l'ensemble des recommandations et des activités qui ont été définies à l'issue des travaux de groupe puissent trouver leur place dans le plan d'action de chacune des structures concernées dès l'année prochaine, de façon à pouvoir être mises en œuvre. C'est notre souhait le plus cher, afin que l'accès aux soins des enfants et jeunes de rue soit sans cesse amélioré et renforcé », a-t-elle martelé.

La cheffe de projet a, cependant, ajouté que le premier travail de suivi du plan d'action à mener, c'est la transmission d'un rapport final d'étude puisque ce séminaire était l'objet d'une présentation des résultats d'étude du diagnostic sur l'accès aux soins de santé des enfants et jeunes de rue. « Un rapport final d'étude sera produit et enrichi de toutes les contributions des participants et transmis à l'ensemble des participants, il y aura ensuite un processus de suivi qui sera mis en place dans le cadre de la concertation des acteurs de prise en charge des enfants et jeunes vivant en rue, une plate-forme qui rassemble à la fois les directions départementales concernées et tous les acteurs de prise en charge. Il y aura un processus de suivi de ce séminaire qui est encore une fois une étape pour pouvoir améliorer l'accès aux soins. Ce n'est ni le début du processus ni sa fin mais, une étape supplémentaire », a-t-elle poursuivi, avant de saluer l'implication de tous les acteurs.

De son côté, Raphaël Ellul, directeur du Samu social Pointe-Noire et représentant du coordonateur du réseau des intervenants dans le phénomène des enfants en situation de rue, a félicité la contribution des différents acteurs et remercié la mairie de Pointe-Noire pour son soutien indéfectible et tous les différents partenaires qui les accompagnent. De même, la représentante du Samu international, Delphine Laisney, s'est dit satisfaite pour cette rencontre qui a permis aux différents acteurs de prise en charge des enfants et jeunes de rue de se connaître mieux.

Clôturant les travaux du séminaire, le Dr Loumouamou a reconnu les contributions des uns des autres ainsi que le travail fait. Il a également félicité les organisateurs pour les bonnes conditions de travail. « Je rapporterai au ministère et à toutes les structures concernées qui sont à Brazzaville qu'il y a des structures qui se battent pour sortir ces enfants de cette situation difficile à Pointe-Noire », a-t-il assuré.