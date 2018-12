Congo-Brazzaville: Religion - Spiritualité sacerdotale des pères Jacques Nziendolo et Faustin Nzabakurana

Par une messe d'action de grâce, les deux abbés ont célèbré, le 22 décembre, leur anniversaire d'ordination sacerdotale à Boissy Saint Léger, en France.

La paroisse Saint Léger, près de Paris, a accueilli la communauté chrétienne autour du père congolais Jacques Nziendolo et du père rwandais Faustin Nzabakurana. Respectivement, dans leurs missions apostoliques d'enseigner, de sanctifier et de gouverner le peuple de Dieu, le Congolais compte déjà vingt-cinq ans et une quinzaine pour son homologue rwandais.

Pour cette cérémonie eucharistique jubilatoire animée par la chorale « le Chœur des Anges », les pères Jacque et Faustin ont convié leurs homologues Jean Batsimba Malonga, Bré, Noël, Fidèle Niyomana, Fulbert, Sylvain, Daniel et Armel Ndoudi qui a été choisi pour assurer le prêche.

Dans son sermon avec de paroles profondes, le père Armel a rappelé la mission du prêtre. Une mission spirituelle qui consiste à vivre la vie et le ministère de prêtre « en profonde amitié avec le Christ au point de devenir un passeur ». « Ce passeur pontifical qui rallie, s'émerveille, s'efface pour laisser transparaître le Christ ». Et d'insister sur le fait que le prêtre est avant tout un être humain et non un saint.

Au terme de cette célébration, le père Jacques a demandé « à rendre au Seigneur créateur et qui les a appelés sans leur mérite à travailler à sa vigne ». En son nom et celui du père Faustin, il a exprimé sa reconnaissance à leurs parents qui ont collaboré à cette initiative divine en leur donnant la vie et en les encourageant dans le cheminement sacerdotal.

Sa reconnaissance s'est exprimée à l'assistance en général et plus particulièrement pour leurs évêques respectifs qui leur ont ordonné prêtre et leur ont donné leur confiance. « Nous exprimons notre gratitude à Mgr Michel Santier qui nous a accueillis dans son diocèse et qui nous a manifesté sa confiance jusqu'à ce jour », a-t-il confié en terminant ses remerciements par une prière à la Sainte Vierge Marie.