Congo-Brazzaville: Projet H2K20 - Les visiteurs découvrent les merveilles de l'artisanat africain

L'exposition des œuvres artisanales et d'art contemporain, ouverte la semaine dernière aux Tours-jumelles de Brazzaville, est placée sur le thème « Panafricain et pas qu'africain ».

L'exposition est organisée par la plate-forme H2K20, avec la participation exceptionnelle du peintre congolais de Pointe-Noire, Frédéric Trigo Piula. Son ouverture a été placée sous les auspices de Jean-Louis Menann-Kouame, directeur général de Bicici (RCI), groupe BNP-Paribas, qui avait à ses côtés l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery.

Le projet H2K20 est initié par l'artiste Raliatou Tamsir Niane Cochery, qui s'est associée aux ateliers Sahm pour une dynamique d'ateliers artistiques et de laboratoires de réflexion sur cette Afrique du XXIe siècle, à l'occasion de la « Saison des cultures africaines » qui se tiendra à Paris, en 2020. L'initiative a été lancée cette année par le président français, Emmanuel Macron. C'est donc un projet multidimensionnel qui permet de fédérer des énergies positives diverses autour du même objectif.

Avec son troisième volet "Afrique, cœur des lumières", ce projet entend construire des réflexions autour de différentes thématiques telles que les sociétés africaines d'aujourd'hui, la valorisation du capital culturel du continent, les économies africaines et leurs acteurs, etc. Raliatou Tamsir Niane Cochery, Makenzy Orcel, Blaise Njehoya, Elysabeth Bellerose, Stephan Mensah, Yves Charpentier, Jérôme Pouly, Bill Kouelany, Jean-Guy Lecat... , sont ceux qui mettent en commun leur expérience et leur créativité pour la réussite de ce projet.

" Un projet qui chante l'humanité"

Les pays représentés sont le Congo, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Guinée, le Haïti, la Côte-d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso, le Rwanda, le Soudan, le Maroc mais aussi le Brésil, l'Italie, le Japon, la Chine, la France...

Dans son adresse, Fifi Raliatou Tamsir Niane Cochery a signifié que c'est depuis deux mois que ces artistes sont mobilisés, engagés fermement pour que se réalise ce projet H2K20. « Il n'y aucun discours que je peux faire, ce sont des œuvres d'art. C'est la présentation que nous représentons qui est notre expression de l'ambition que nous nourrissons pour l'humanité. Le projet H2K20 est un projet qui chante l'humanité », a-t-elle déclaré, remerciant tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette exposition.

Pour sa part, l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery, a indiqué que ces artistes et artisans sont rassemblés dans le cadre d'un parcours qui a commencé, il y a quelques années, à Conakry, au petit musée que dirigeait l'artiste Fifi Raliatou Tamsir Niane. A cette époque a été lancé un partenariat unique autour du trophée protecteur des arts et culture en Guinée, grâce à la BNP-Paribas et à la Bicici représentée à cette exposition vente par son directeur en Côte-d'Ivoire, Jean-Louis Menann-Kouame.

Les tableaux de Frédéric Trigo Piula et ceux des artistes venus d'autres horizons, a-t-il souligné sont des emblèmes de cette nouvelle création africaine.

Sur les trois étages a-t-il précisé, l'on découvre cette alliance passerelle entre les artistes et les artisans; cette volonté de casser les césures entre d'un côté un art conceptuel ou abstrait et, de l'autre, les artisans de la matière. Il n'y a plus un art pour les rois et un art pour les pauvres, a-t-il expliqué, signifiant qu'il y a cette confluence véritable de toutes les dynamiques et de toutes les traditions de création, ce qui fait la force de la création africaine, de la création des Afriques.

Jean-Louis Menann-Kouame s'est dit heureux de venir pour la première fois au Congo, avec sa capitale Brazzaville, ville chargée d'histoire. Il a rappelé que durant la première édition, la Bicici, amir des arts, a soutenu cette initiative grâce au professionnalisme et à la rigueur de Fifi Tamsir Niane Cochery, son commissaire général. Aujourd'hui, elle épouse un concept plus ambitieux en sortant de sa zone de confort qui est l'axe Conakry- Dakar pour se lancer dans un projet initié en Afrique centrale, mettant en jeu plusieurs pays africains ainsi qu'artistes et artisans, à savoir Humanity 2020.

« Je dirai que c'est un peu osé mais, il s'agit d'un pari qui sera tenu. La première raison, parce que c'est un concept qui est transversal, multi pays, multi artistes, multi artisans et donc, il y a une seule émulation qui permettra au meilleur d'être en vue. Il s'agit de l'art, il s'agit donc de montrer l'Afrique dans ses plus beaux habits et à partir de ce moment, il y a des zones positives qui vont forcément accompagner ce projet...», a-t-il ajouté.

Le directeur général de Bicici (RCI) a profité de l'occasion pour féliciter Frédéric Trigo Piula qui ne fait plus que la fierté du Congo mais aussi de toute l'Afrique, parce que ses œuvres connues dans le monde rendent fiers les Africains.

L'exposition ferme ses portes le 24 décembre à 18h00.