Congo-Brazzaville: L'apprentissage de la natation à l'école s'avère nécessaire

La natation est absente des programmes de l'école congolaise, alors que cette discipline sportive, comme toutes les autres, est importante pour la santé physiologique des apprenants et peut aussi préparer une pépinière à devenir des talents car elle fait partie des sports olympiques. Sans compter que ceux qui la pratiquent sauvent des vies humaines à l'occasion des noyades dans des piscines, rivières, fleuves et autres.

Ce billet d'humeur est une interpellation des ministères de l'Éducation et des Sports. Si cette discipline était depuis lors apprise à l'école, on savourerait depuis lors des « exploits » de certains jeunes congolais au plan régional, continental ou international. La nage est restée au Congo à une étape primitive. Encore que pendant les jeux de l'Onssu, la natation sportive n'a jamais figuré.

La nage n'est maîtrisée dans le pays que par ceux qui habitent au bord d'une rivière, d'un fleuve ou de l'océan. Or, cela n'obéit à aucune codification. Or, cette discipline a ses règles, méthodes et techniques imposées par la Fédération internationale de la natation pour sa pratique. Ainsi, de nombreux pays ont même été amenés à imposer son enseignement dans des écoles.

Oui, l'apprentissage de la natation à l'école s'avère importante. C'est un grand manquement, surtout pour les jeunes congolais, quand on sait que leur pays est arrosé par les rivières et le fleuve. Il est temps que les ministères de l'Éducation et des Sports signent des partenariats avec des propriétaires des piscines privées afin que les élèves apprennent à nager.

La codification de cette discipline devenue olympique met en exergue des concepts tels que l'entrée dans l'eau ou saut, le maintien sur place au moins quelques minutes ou équilibre, le déplacement ventral, le déplacement dorsal et l'immersion consciente. Et une fois cet ensemble de compétences acquis, l'élève ou tout autre apprenant peut disposer d'une meilleure sécurité dans le milieu aquatique.

Beaucoup de Congolais ont peur de l'eau et paniquent en cas de naufrage. Le gilet de sauvetage n'est qu'un moyen limité pour faire face à la noyade individuelle alors que la maîtrise de nage depuis l'école peut sauver beaucoup de gens. Dossier à suivre !