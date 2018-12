Congo-Kinshasa: Processus électoral - "Lamuka" met en garde contre un nouveau report au-delà du 30 décembre

Fustigeant le nouveau glissement du calendrier électoral, le regroupement politique de l'opposition estime, dans un communiqué publié le 21 décembre, que la Commission électorale nationale indépendante (Céni) servirait la volonté du régime sortant de se maintenir au pouvoir à tout prix.

Le dernier report des scrutins combinés (présidentielle, législatives nationales et provinciales), initialement prévus le 23 décembre pour le 30 décembre, n'est pas du goût de l'opposition qui fustige ce nouveau glissement du calendrier électoral par la Céni. La coalition Lamuka, qui soutient la candidature de Martin Fayulu à la présidence de la République, est montée au créneau pour dénoncer ce énième report des élections. D'après cette plate-forme, cela procède d'une stratégie bien planifiée de maintien au pouvoir concoctée par la « Kabilie ».

Dans un communiqué publié le 21 décembre et portant la signature de Pierre Lumbi, le directeur de campagne de Martin Fayulu, Lamuka stigmatise l'approche de la Céni dans la gestion du processus électoral qu'elle administre sans tenir compte de l'opinion publique, sans rendre compte au peuple congolais de son évolution, à la veille des scrutins. Pour Lamuka, ce nouveau report « n'est pas un fait du hasard mais procède d'une stratégie bien planifiée pour torpiller le processus électoral et servir la volonté du régime sortant de se maintenir au pouvoir à tout prix ».

Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu et Adolphe Muzito, les quatre principaux soutiens de Martin Fayulu, restent néanmoins dubitatifs par rapport à la nouvelle date du 30 décembre fixée par la Céni qui semble ne pas rassurer. D'où la mise en garde faite à cette institution qui « doit savoir qu'au-delà du 30 décembre 2018, le peuple congolais n'acceptera pas un autre jour de report de plus ». Les Congolais ont assez des « reports intempestifs et non justifiés » des élections, soutient Lamuka qui, par ailleurs, déclare avoir pris acte dudit report pour lequel la Céni en porte l'entière responsabilité.

Le message de Bemba et Katumbi

Sur un autre registre, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont, dans une vidéo d'une dizaine de minutes diffusée ce week-end, sur les réseaux sociaux, dévoilé la stratégie de Lamuka visant à contourner la fraude électorale qui se dissimulerait, selon eux, derrière la machine à voter. Les deux leaders du Mouvement de libération du Congo et d'Ensemble pour le changement ont, tout en appelant les partisans de Lamuka à aller voter, donné quelques consignes claires en lingala et en swahili pour que leurs choix soient véritablement pris en compte et non dénaturés. « Quand vous irez voter, ne vous précipitez pas à partir. Soyez très vigilants sur les bulletins imprimés par leurs fameuses machines à voter. Il faudra regarder au verso, si c'est bien le nom de votre candidat qui a été imprimé (... ) Que nos délégués ne sortent pas des bureaux de vote avant le début du dépouillement des bulletins. La population devra exiger l'affichage des résultats dans chaque bureau de vote. Faites tout cela dans le respect de la loi. Ne prêtez pas le flanc à ces militaires que le pouvoir déploiera pour nous tuer », ont-ils déclaré, à tour de rôle, en lingala et en swahili.