Cote d'Ivoire: Avant Mabri, Ouattara en mai 2018 - « Aucun parti membre du Rhdp ne disparaîtra »

La dissolution des partis politiques n'est pas à l'ordre du Congrès du 26 janvier 2018 du Rhdp, a dit Albert Toikeuse Mabri, Président de l'Udpci, à l'issue du bureau politique de son parti, tenu samedi 22 décembre 2018 à Abidjan.

Le même bureau politique a confirmé la volonté du parti et de ses cadres, de poursuivre le chemin avec les autres partis alliés dans le cadre du Rhdp, et du parti unifié. Les pleins pouvoirs et les mandats ont été donnés à cet effet à Albert Toikeuse Mabri.

Lors du congrès extraordinaire qui avait marqué l'accord du Rdr, pour l'adhésion au parti unifié, le Président d'honneur du Rdr, et Président du Rhdp, Alassane Ouattara, avait de son côté, dit ceci, le 5 mai 2018 : « Le parti unifié est une chance pour nous et pour les générations à venir. C'est en lui que nous consoliderons la paix. Et que nous préserverons durablement le développement de notre pays. L'égoïsme ne mène nulle part. Seule la solidarité donne toujours des résultats satisfaisants. Certains parmi vous ont encore des doutes, des incompréhensions. Beaucoup sont réticents quant à l'idée du RHDP. Vous devez me faire confiance. Faites-moi confiance.Le RDR ne disparaîtra jamais. Aucun parti membre du RHDP ne disparaîtra. Je n'accepterai jamais la mort subite du RDR ».

Les assurances du Président Ouattara n'avaient pas suffi pour rassurer le Pdci, et empêcher son refus d'adhérer au parti unifié. Cela n'a pas non plus empêché des cadres du Rdr d'annoncer la disparition des partis. Selon des sachants il n'y aura peut-être de dissolution de jure, de droit avec des Congrès pour « acter » la disparition ou la dissolution des partis, mais l'on pourrait assister à dès dissolutions de facto sur le terrain.