Seychelles: Une beauté des Seychelles participera à la compétition pour Miss Intercontinental le mois prochain aux Philippines

Naomy King, une reine de beauté des Seychelles, sera l'une des 85 participantes à se disputer le titre de Miss Intercontinental en 2019 à Manille, aux Philippines.

Mlle. King a déclaré aux journalistes qu'elle était honorée de représenter son pays et qu'elle savait que c'était une responsabilité énorme. Et elle a demandé de l'aide.

"Je compte sur les votes en ligne de mes compatriotes pour braver cette compétition", a déclaré Mlle. King.

La 47ème édition du concours de Miss Intercontinental se déroulera du 8 au 27 janvier. La compétition devait se dérouler au Japon, mais en raison du manque de lieu en vue des prochains Jeux olympiques, elle se tiendra à Manille.

Miss Intercontinental est un spectacle de renommée internationale qui a débuté en 1971 en tant qu'événement touristique sur l'île d'Aruba. Aujourd'hui, il est devenu la vitrine des femmes les plus prometteuses et les plus étonnantes au monde en compétition pour la couronne, d'une valeur de 360 000 $

Mlle King a déclaré que le mannequinat l'aidait à renforcer sa confiance en elle. (Naomy King) Photo License: CC-BY

Mlle. King n'est pas nouveau dans le monde des concours de beauté. En 2017, elle a participé au concours «Top Model of the World» qui s'est déroulé à El Gourna, en Égypte, au mois de juillet. Elle a remporté le titre photogénique et s'est classée quatrième à la fin du concours.

Elle a déclaré que remporter le titre de Miss Photogenic au Top Model avait changé sa vie.

"Gagner un tel titre et rendre mon pays fier est un grand honneur. L'expérience m'a permis de devenir ce que je suis maintenant et de renforcer ma confiance en moi", a déclaré Mlle. King.

Joelle Fabre, préparatrice deMlle. King pour la compétition, est propriétaire de Coral Modeling Agency, où King y est mannequin.

Mme. Fabre a dit qu'il y avait une histoire drôle dans sa rencontre avec Mlle. King.

«J'ai vu Naomy à un arrêt de bus et j'ai été immédiatement attirée par sa beauté naturelle. Je lui ai demandé si elle ne voulait pas être mannequin et après quelques rencontres avec elle et ses parents, nous nous sommes lancés dans une très belle aventure dans le monde de la mode », a déclaré Mme. Fabre.

«De fil en aiguille, Naomy s'est distinguée par sa maturité, sa loyauté et sa discipline. Pour moi, c'est le prochain Top Model de l'océan Indien ", a ajouté Mme. Fabre.

L'étudiante de 18 ans n'a pas participé au concours Miss Intercontinental de l'année dernière en raison de ses engagements scolaires. Après avoir terminé ses examens cette année, elle a estimé qu'elle avait plus de temps à consacrer au concours.

Mlle. King a dit que le mannequinat l'aidait à renforcer sa confiance en elle, affirmant que c'était un avantage supplémentaire dans le cursus qu'elle suivait à la Seychelles Business Studies Academy. Elle fera sa troisième année en gestion des affaires l'année prochaine.

C'est la reine de beauté actuelle Veronica Salas Vallejo du Mexique qui couronnera la prochaine Miss Intercontinental.