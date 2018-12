Ile Maurice: Noël - Quand le sapin traditionnel branche moins...

Les services des Bois et Forêts informent que cette année, moins de sapins seront mis en vente. Moins de 2 000 pins et araucarias seront disponibles sur le marché en raison d'une baisse de la demande. Si vous n'arrivez pas à vous procurer un sapin naturel ou que vous êtes contre l'abattage d'arbres ou tout simplement en quête de nouveauté, voici des alternatives au traditionnel sapin de Noël qui n'incluent pas le fameux sapin artificiel.

Le sapin à la craie

Pour faire un sapin à la craie, il vous suffit de vous procurer deux outils : un tableau noir et de la craie. Cette option peut être très économique. De plus, vous pouvez même changer de dessin chaque jour si vous débordez de créativité. Ce qui compte, c'est de laisser libre cours à sa créativité et d'inclure la participation de toute la famille. Une fois les fêtes terminées, il ne reste plus qu'à effacer le chef-d'oeuvre et ranger le tableau.

Le sapin lumineux

Si pour vous, les lumières ne sont pas à utiliser uniquement pour la fête de Divali, ce sapin est fait pour vous. Il ne vous reste qu'à débarrasser un mur de votre salon de ses tableaux et cadres. Il vous faudra vous munir de bandes adhésives ou de clous. Si vous utilisez des clous, il vous faudra les disposer de manière à ce que la forme rappelle le sapin de Noël. Puis vous devrez disposer votre guirlande lumineuse sur le parcours des clous. Sinon, si vous utilisez des bandes adhésives, il faudra disposer la guirlande en zigzags et coller les extrémités de manière à ce que les lignes de guirlande deviennent plus larges vers le bas.

Le sapin bibliothèque

Amis des livres, la confection de ce sapin sera très ludique pour vous ! Tout ce qu'il vous faut faire, c'est vider votre bibliothèque. Une fois que vous avez choisi l'emplacement du sapin, il ne reste plus qu'à empiler des livres de sorte à ce qu'ils forment un sapin. Ornez le tout de quelques guirlandes et d'une étoile et le tour est joué...

Le sapin photos souvenirs

Pour ceux qui auront du mal à dire au revoir à l'année 2018, pourquoi ne pas tenter le sapin photos souvenirs ? Pour ce faire, compilez toutes vos meilleures photos de l'année et placez-les de manière stratégique sur votre mur. Idéal pour revivre ses meilleurs moments de l'année et faire le bilan de celle-ci, ce sapin est sûr de conquérir le coeur des familles en cette période festive.

Le sapin en poq²swmmes de pin

Ce sapin réveillera votre côté aventurier. Rassemblez toute la famille et direction la forêt de pins la plus proche ! Le ramassage de pommes de pin peut prendre la forme d'un jeu et vous garantira une sortie en plein air avec votre famille. Pour les plus compétiteurs, celui qui ramasse le plus de pommes de pin aura une part de plus de bûche. Une fois assemblé, ce sapin apportera une touche écolo et naturelle à votre salon.

Le sapin vivant

L'année 2018 a peut-être réveillé l'écolo qui sommeillait en vous ! Au lieu de participer à l'abattage de pauvres arbres sans défense, vous voulez peut-être en planter un. D'abord, il vous faut aller en pépinière pour vous procurer un sapin. Bien sûr, avant de passer à l'étape de la mise en terre, vous pourrez placer ce sapin dans votre salon et le décorer. Bien souvent de type araucaria, ce sapin répandra son odeur tant appréciée et ne perdra pas ses épines comme le font les arbres coupés.