Tunisie: Le ministre de l'Intérieur souligne le rôle sécuritaire des gouverneurs et des commissions de lutte contre les catastrophes

Tunis — Le ministre de l'Intérieur, Hicham Fourati, a souligné, en présidant samedi la clôture de la conférence périodique des gouverneurs pour l'année 2018 à l'Aouina, l'importance pour les gouverneurs de présider les conseils de sécurité régionaux, notamment pour les mesures à prendre afin d'assurer la sécurité lors des vacances de fin d'année, la préparation de la saison hivernale et la réactivation du rôle des commissions régionales de lutte contre les catastrophes et l'organisation des secours.

Selon un communiqué du ministère de l'intérieur, Fourati a mis également 'accent au terme des travaux de la conférence à laquelle ont assisté un certain nombre de membres du gouvernement, sur "l'étape sensible que traverse le pays et les impératifs d'adoption d'une position ferme pour maintenir la sécurité publique et des citoyens et prévenir les menaces terroristes".

Le ministre a appelé les gouverneurs à travailler sur la base des recommandations issues de la conférence périodique annuelle, ainsi qu'à superviser les comités régionaux chargés de suivre l'évolution des prix et d'assurer la régularité des approvisionnements ainsi que la lutte contre la contrebande et le commerce parallèle afin de contrôler les prix et de maintenir le pouvoir d'achat des citoyens.

Fourati a recommandé aux gouverneurs de "faire plus d'attention au suivi de la mise en œuvre des programmes et projets de développement en restant à l'écoute des citoyens, de la présence sur le terrain et de l'interaction positive avec les composantes de la société civile et les députés ».

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a annoncé, ce samedi, que la périodicité de la conférence des gouverneurs sera modifiée de semestrielle à bimestrielle, précisant que la prochaine session se tiendra en février 2019.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la conférence, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de renforcer la coordination continue entre les gouverneurs et les membres du gouvernement afin de faire face aux défis liés à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la contrebande.

"Les membres du gouvernement sont à la disposition des gouverneurs pour les aider à surmonter le retard pris dans la réalisation des projets de développement dans les régions", a-t-il affirmé, précisant que les prérogatives des gouverneurs seront révisées afin de conférer à leur travail une meilleure efficacité dans l'exécution des projets de développement.

Selon Chahed, le gouvernement va allouer 350 millions de dinars au début de janvier prochain pour réaliser des projets tels que des réaménagements de logements, la création de postes d'emploi et plusieurs autres projets de développement régional.

La conférence s'est tenue en présence des ministres des Finances, du Développement et de l'investissement international, du Commerce et des Affaires sociales ainsi que du ministre conseiller auprès du chef du gouvernement, chargé du suivi des projets et programmes publics et le secrétaire général du gouvernement.

