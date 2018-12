Angola: Le Président de la République met l'accent sur le secteur social

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a mis dimanche en relief l'attention du Gouvernement angolais sur le secteur social, en particulier l'éducation et la santé, afin d'améliorer la qualité des services publics.

Pendant l'année en cours, l'Exécutif a attribué au secteur de l'éducation, par le biais du budget de l'État, le montant de 559. 585.075.476,00 kwanza et 388.465.188.031,00 pour la santé.

En 2019, le budget de l'Etat nouvellement approuvé prévoit une augmentation du financement pour l'éducation estimée à 662.441.894. 770,00 et 749.584.912.898,00 pour le secteur de la santé.

Selon João Lourenço, qui a présenté le message du nouvel an aux Angolais, a reconnu que des progrès importants avaient été accomplis au cours de l'année 2018 dans d'autres domaines, tels que la défense et la sauvegarde des droits et libertés fondamentales des citoyens.

Le Président angolais a déclaré qu'à cet égard, le pays jouissait d'une plus grande liberté de pensée, d'expression, de presse et de respect de la diversité des opinions.

"La société civile a plus de voix et est davantage entendue et consultée sur les principaux problèmes de notre société", a souligné le Président, qui a été investi le 26 septembre 2017.

Dans le secteur économique, il a affirmé que le dialogue entre l'Exécutif et les entreprises privées était renforcé, grâce aux mesures prises en faveur de l'amélioration de l'environnement des affaires.

L'objectif, a-t-il expliqué, est de trouver des moyens qui conduisent à des politiques et des actions plus concrètes et efficaces en faveur de la diversification économique et de l'augmentation de la production interne des biens et des services essentiels.

À cette liste s'ajoutent la croissance des exportations et la collecte de devises qui s'ensuit, ainsi que l'offre accrue d'emplois en 2019.

João Lourenço a encore précisé qu'il comptait sur les femmes et les hommes d'affaires, qui ont montré leur force et leur capacité à surmonter les contraintes de la situation actuelle.

Il a promis de s'y consacrer en 2019 et de continuer à concrétiser le programme de l'Exécutif en vue de la relance et du renforcement de l'économie nationale, afin de répondre aux besoins et au bien-être des Angolais.

En ce qui concerne les défis du pays, João Lourenço a déclaré qu'il misait sur la force du collectif pour les affronter, les vaincre, pour le bien de l'Angola et des Angolais.

Fêtes de la paix et de l'unité

Par ailleurs, le Président angolais a mis en exergue les efforts déployés par l'Exécutif et d'autres institutions de l'État pour moraliser la société, notamment dans la lutte permanente contre la corruption.

Selon João Lourenço, ces efforts s'étendent au rétablissement des bonnes et traditionnelles valeurs de la société angolaise, grâce à des mesures d'éducation civique et patriotique et à la restauration de l'autorité de l'État.

Il a encore admis qu'il y avait une réduction de la criminalité dans les grandes villes, de l'exploitation illégale des ressources naturelles et du vandalisme des biens publics au pays.

Le Chef de l'Etat a également mis l'accent sur la réduction de l'exploitation forestière illégale et désordonnée, le commerce illégal de l'ivoire, la mise à mort d'espèces rares et la vente illégale de devises étrangères.

Cependant, il s'est dit conscient que la bataille n'était pas encore terminée et que les efforts visant à rétablir l'ordre et la dignité humaine devaient se poursuivre.

Il croit que c'est au sein des familles que les valeurs d'amour pour le pays, d'honnêteté, de solidarité, de respect de la différence d'opinion et de tolérance doivent commencer à être transmises et appliquées.

Aux Angolais et étrangers vivant dans le pays, le Chef de l'Etat a souhaité de bonnes fêtes, une nouvelle année prospère, de nouvelles réalisations et qu'ils puissent privilégier en ce temps de fête les valeurs de paix, d'unité familiale, d'amitié, de pardon ainsi que de fraternité.