Tunisie: Encore un effort !

Al Hilal, aussi prestigieux et déterminé qu'il soit, a perdu beaucoup de sa verve et de sa réussite dernièrement. N'oublions pas aussi le facteur politique : les incidents qui ont eu lieu au Soudan ont un impact direct sur les joueurs d'Al Hilal. Le match confirmé ne devrait pas se dérouler à capacité pleine du stade. Beaucoup de mesures de sécurité sont prises par les autorités soudanaises pour éviter tout dérapage, au même titre de la CAF qui a désigné un coordinateur sécuritaire (c'est peu courant) pour garantir les conditions propices de tenir le match.

Plan équilibré

Chiheb Ellili devrait jouer la carte Agrebi à droite à la place de Belkhither, suspendu. La seconde option moins probable est d'utiliser Ben Yahia à droite et de lancer Mcharek aux côtés de Ayadi, comme milieux récupérateurs. L'entraîneur clubiste a fait passer un message clair à ses joueurs : malgré les absences, la pression et la tension qui entourent le match, il faut gagner ou faire match nul pour mériter la qualification.

Il n'y aura aucune excuse pour ne pas passer au tour des groupes. Malgré le cumul des problèmes et des litiges qui ont failli priver l'équipe de disputer la Ligue des champions, les résultats du CA sont probants. L'équipe d'Ellili a repris le chemin des victoires en championnat et en Afrique malgré un grand nombre d'absents. L'objectif est de confirmer cette série de victoires et d'atteindre le but que se fixent les Clubistes depuis un bon moment, celui de réussir en Afrique.

L'astuce? C'est de bien gérer ce match retour avec un plan de jeu équilibré où l'équipe ne plongera pas en attaque comme à Radès et cherchera à marquer dès la première mi-temps.

Avec une défense qui semble un peu fragile (l'axe n'est pas très costaud devant des attaquants de métier), le milieu de terrain doit fournir plus d'efforts pour empêcher Silva, Diarra, Bouagla et surtout Moussa Day (buteur à l'aller et très dangereux avec son pied gauche), de s'installer dans la zone du CA. Il faudra passer sans dégâts le premier quart d'heure et gérer avec intelligence la balle. Al Hilal a souvent encaissé des buts quand il joue à domicile. Un plan équilibré veut dire aussi savoir doser ses efforts avec des joueurs qui reviennent de blessure et qui ne doivent pas se dépasser à fond en première mi-temps.

Un 0-0 à la mi-temps fera du bien à un CA qui comptera sur Darragi, Chammakhi et Khéfifi pour créer le danger sur des actions rapides pour arriver le plus vite aux buts du gardien soudanais.

Dhaouadi le joker

Décisif dès son entrée à Radès, Dhaouadi a prouvé qu'il est un joueur encore utile quand il est utilisé pour 30'. Il fera son entrée ce soir en cours de jeu quel que soit le résultat. La précision de ses centres, ses dribbles qui amènent des balles arrêtées font de lui un joker pour Chiheb Ellili qui aura besoin de ses joueurs de métier. Encore un effort avant de passer à un palier supérieur en Afrique, et cela donnera une énorme motivation pour la période à venir au CA.