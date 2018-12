Tunisie: Les habitants des villes d'El Hamma et de Menzel Habib scandent "non à la mort, non au phosphogypse"

Tunis/Tunisie — TUNIS, 22 déc 2018 (Rédaction TAP)- « Non à la mort », « Non au phosphogypse », « Non à la continuation du crime environnemental à Gabes », tels sont les slogans scandés par les habitants des villes d'El Hamma et de Menzel Habib, du gouvernorat de Gabès, lors d'une grève générale, observée le 10 décembre courant, suite au choix de la ville de Menzel Habib pour implanter les nouvelles unités du Groupe Chimique Tunisien (GCT), qui ont été jusque-là abritées dans la ville de Gabès.

Des mouvements populaires ont eu lieu, dans le cadre des marches de protestation, les 5 et 7 décembre courant, avant l'organisation d'une grève le 10 décembre, à laquelle ont adhéré les différentes organisations, des associations et des représentants de la société civile, ainsi que des représentants de l'UGTT, de l'UTICA et de l'UTAP.

Les habitants de ces deux régions ont saisi cette occasion, pour faire part de leur refus catégorique de ce projet et de leur détermination à y faire face.

Ces mouvements ne sont pas isolés, ni nouveaux, dans la mesure où la société civile de la ville de Gabès avait revendiqué, depuis l'année 2006, le transfert des unités polluantes de cette région vers une autre zone, surtout que le versement, quotidiennement, de près de 29 mille tonnes de phosphogypse, dans la mer (depuis la création du GCT) a engendré l'érosion marine, sur une distance de 17 km en profondeur.

Le phosphogypse est le gypse non naturel, issu du traitement industriel des minerais calciques fluorophosphatés, pour la fabrication de l'acide phosphorique et des engrais phosphatés. Ce déchet est classé comme une matière dangereuse, selon la Loi 39/23 du ministère de l'Industrie et des PME.

Selon cette loi, le phosphogypse est une matière dangereuse qui émet des radiations polluantes pour l'environnement (mer, eau et air), portant préjudice à la nappe phéréatique et à l'agriculture géothermique, pouvant provoquer même des cas d'atteinte de pathologies cancéreuses.

"Il faut arrêter ce crime environnemental"

Dans ce cadre, le maire d'El Hamma Nacef Najeh a signalé que la région "El Moukhachrama", située près de la délégation de Ouedhref, a été proposée en 2008, pour l'installation des nouvelles unités, mais la réaction violente et ferme des habitants avec la formation par la société civile d'une coordination de lutte contre cette solution a mis fin à ce projet, en dépit des pressions et des tentations.

Et le responsable de poursuivre "vu l'échec de cette tentative, il a été suggéré de transférer toutes les unités de production vers la région de Menzel Habib en proposant sept sites et le choix s'est porté sur la zone "Ezemla El baidha", limitrophe d'El Hamma.

Il a mis l'accent sur la nécessité de mettre fin à "ce crime environnemental" à l'encontre des habitants du gouvernorat de Gabes en général et notamment ceux des régions d'El Hamma et de Menzel Habib et d'identifier des solutions sérieuses et définitives.

En réponse à une question sur la réaction des autorités régionales et centrales après la réussite de la grève du 10 décembre 2018, le responsable a indiqué qu'il a été informé de l'action menée pour trouver des solutions de rechange, soulignant qu'un accord a été conclu entre les présidents des municipalités d'El Hamma, Menzel Habib et Habib Thameur sur le refus de l'ocroi de toute autorisation pour la réalisation de travaux, tout en proposant d'installer les unités dans des îles désertes.

"Il ne s'agit pas d'un refus pour le refus"

De son côté, le conseiller municipal à Menzel Habib, président de la commission de la santé, de la propreté et de l'entretien de l'environnement Ammar Saidi a affirmé que "les habitants de la région ne refusent pas l'installation des nouvelles unités du groupement chimique tunisien (GCT) pour le simple refus mais demandent l'envoi d'experts tunisiens, voire de pays étrangers pour inspecter les sites choisis (Ezemla El baidha et Essafia) et élaborer un rapport concernant leur validité pour abriter les nouvelles unités afin que tous puissent s'assurer que l'Etat veut réaliser une zone industrielle répondant aux normes en vigueur aux plans national et international",en matière de salubrité environnementale.

Et d'ajouter qu'il est "nécessaire que ces experts soient compétents et intègres, capables d'expliquer les différents aspects du projet et de vulgariser l'information afin de convaincre les habitants de l'importance de tels projets dans la région et de leur salubrité".

Le conseiller a précisé que la possibilité de mettre en place ces unités sur le site "Ezemla El Baidha" est à envisager, si les experts affirment que la terre dans cette région est argileuse et dispose d'une profondeur en argile de 14 mètres, de manière à protéger la nappe phréatique des déchets du phosphogypse qui y sera déversé.

Il a fait savoir que "les projets d'investissement dans la région sont les bienvenus à condiotion qu'ils ne nuisent ni à la santé ni à l'environnement", soulignant qu'"il n'y a pas lieu de faire du chantage pour l'offre d'emplois contre l'installation d'unités nocives pour l'être humain et ennemies de l'environnement".

Il y a lieu de signaler que la TAP n'a pas pu joindre, en dépit de plusieurs tentatives, les autorités régionales et centrales chargées de la question des nouvelles unités du GCT.