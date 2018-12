Tunisie: Youssef Chahed, la main tendue

La première étant les déficits dont il a hérité des gouvernements qui l'ont précédé : déficit budgétaire et de la balance commerciale, croissance nulle, finances publiques au niveau zéro. Et le chef du gouvernement d'afficher sa satisfaction quant aux résultats esquissés et sa pleine confiance en l'avenir sur ces préalables essentiels en vue de la relance du développement.

La seconde contrainte dont fait état Chahed est le constat d'inaptitude de Nida Tounès et d'absence de légitimité de sa direction actuelle. D'où l'appel aux démocrates centristes et progressistes à s'organiser en parti soutenant le sauvetage du pays.

La troisième contrainte se trouve être sa coalition gouvernementale avec Ennahdha. Et là, il rappelle à ceux qui lui jettent la pierre que ce n'est pas lui qui a amené ce parti au pouvoir mais les urnes. Et de lancer : «Que ceux qui ne veulent pas d'Ennahdha au pouvoir le battent aux élections !».

Et Youssef Chahed de se positionner en tant qu'issu d'une famille destourienne militante et neveu de Hassib Ben Ammar, le destourien démocrate fondateur du journal Erraï, du Conseil des libertés publiques et de la Ligue des droits de l'Homme, avant de clamer ses intimes convictions personnelles en tant que démocrate progressiste et centriste.

Avant de rassurer les Tunisiens à propos de ses rapports avec le chef de l'Etat, dans le respect parfait des prérogatives constitutionnelles de chacune des deux têtes de l'exécutif. Et d'annoncer une grande initiative gouvernementale de réconciliation nationale qui sache pallier l'échec de l'IVD et rétablir la cohésion nationale.

Le chef du gouvernement s'est ainsi positionné sans vraiment se déclarer. Ni en tant que promoteur du parti qui se construit autour du groupe parlementaire de la Coalition nationale, ni comme possible candidat à la présidentielle de 2019.

Cela lui donne l'opportunité de ne pas rompre avec le président de la République tout en lui signifiant qu'il pourrait, le cas échéant, reconstruire avec lui un Nida Tounès plus conforme à l'historique.